影／價值超過38萬元 北卡州海濱房屋倒塌 跌落大西洋

北卡 羅萊納州外灘群島（Outer Banks, NC）的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入大西洋。哈特拉斯角國家海岸（Cape Hatteras National Seashore）機構表示，更多房子可能在未來幾天倒塌。

CNN引述哈特拉斯角國家海岸機構說法指出，這2棟海濱房屋位於北卡州哈特拉斯島（Hatteras Island）的羅丹薩（Rodanthe, NC），倒塌當時均無人居住。從該機構提供的其中一棟房屋被毀影像可見，海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜，隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋，先是屋外走廊、陽台與階梯等構造跟著被毀，接著一樓的部分外牆也被大浪打穿。

MarketWatch報導，根據美國線上房地產 公司Zillow的最新估計，這一棟被毀房產價值38萬1200美元。CNN指出，羅丹薩2月也有另一棟房屋倒塌，殘骸則散布到橫跨數英里的海灘上。在本周的惡劣天候、還有海平面上升和哈特拉斯島海灘侵蝕等長期問題中，海濱房屋倒塌正是官員們擔心可能日益嚴重問題的一部分。

北卡羅萊納州外灘群島的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入海中。其中一棟房屋被毀影像可見，海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜，隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋。（美聯社）

東北卡州國家公園管理處處長哈拉克（David Hallac）在聲明表示，「不幸的是，在不久的將來，可能有更多的房屋倒在哈特拉斯角國家海岸的海灘上」。他指出，在第一棟房屋倒下後，他們就主動聯繫當地的屋主，建議採取行動以防止倒塌跟影響到哈特拉斯角國家海岸。