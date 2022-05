影／價值超過38萬元 北卡州海濱房屋倒塌 跌落大西洋

北卡 羅萊納州外灘群島(Outer Banks, NC)的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入大西洋。哈特拉斯角國家海岸(Cape Hatteras National Seashore)機構表示,更多房子可能在未來幾天倒塌。

CNN引述哈特拉斯角國家海岸機構說法指出,這2棟海濱房屋位於北卡州哈特拉斯島(Hatteras Island)的羅丹薩(Rodanthe, NC),倒塌當時均無人居住。從該機構提供的其中一棟房屋被毀影像可見,海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜,隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋,先是屋外走廊、陽台與階梯等構造跟著被毀,接著一樓的部分外牆也被大浪打穿。

MarketWatch報導,根據美國線上房地產 公司Zillow的最新估計,這一棟被毀房產價值38萬1200美元。CNN指出,羅丹薩2月也有另一棟房屋倒塌,殘骸則散布到橫跨數英里的海灘上。在本周的惡劣天候、還有海平面上升和哈特拉斯島海灘侵蝕等長期問題中,海濱房屋倒塌正是官員們擔心可能日益嚴重問題的一部分。

北卡羅萊納州外灘群島的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入海中。其中一棟房屋被毀影像可見,海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜,隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋。(美聯社)

東北卡州國家公園管理處處長哈拉克(David Hallac)在聲明表示,「不幸的是,在不久的將來,可能有更多的房屋倒在哈特拉斯角國家海岸的海灘上」。他指出,在第一棟房屋倒下後,他們就主動聯繫當地的屋主,建議採取行動以防止倒塌跟影響到哈特拉斯角國家海岸。

An unoccupied house on stilts in Rodanthe, North Carolina, as it collapses into the ocean this afternoon.

Was worth $381,200 according to Zillow. pic.twitter.com/RxkgOkBIv0