我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

影／價值超過38萬元 北卡州海濱房屋倒塌 跌落大西洋

編譯周辰陽／綜合報導

北卡羅萊納州外灘群島（Outer Banks, NC）的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入大西洋。哈特拉斯角國家海岸（Cape Hatteras National Seashore）機構表示，更多房子可能在未來幾天倒塌。

CNN引述哈特拉斯角國家海岸機構說法指出，這2棟海濱房屋位於北卡州哈特拉斯島（Hatteras Island）的羅丹薩（Rodanthe, NC），倒塌當時均無人居住。從該機構提供的其中一棟房屋被毀影像可見，海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜，隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋，先是屋外走廊、陽台與階梯等構造跟著被毀，接著一樓的部分外牆也被大浪打穿。

MarketWatch報導，根據美國線上房地產公司Zillow的最新估計，這一棟被毀房產價值38萬1200美元。CNN指出，羅丹薩2月也有另一棟房屋倒塌，殘骸則散布到橫跨數英里的海灘上。在本周的惡劣天候、還有海平面上升和哈特拉斯島海灘侵蝕等長期問題中，海濱房屋倒塌正是官員們擔心可能日益嚴重問題的一部分。

北卡羅萊納州外灘群島的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入海中。其中一...
北卡羅萊納州外灘群島的2棟海濱房屋10日因高水位與海灘侵蝕而倒塌落入海中。其中一棟房屋被毀影像可見，海浪導致支撐房屋的柱子搖搖欲墜，隨後整棟建築掉進波濤洶湧的大西洋。（美聯社）

東北卡州國家公園管理處處長哈拉克（David Hallac）在聲明表示，「不幸的是，在不久的將來，可能有更多的房屋倒在哈特拉斯角國家海岸的海灘上」。他指出，在第一棟房屋倒下後，他們就主動聯繫當地的屋主，建議採取行動以防止倒塌跟影響到哈特拉斯角國家海岸。

北卡 房地產

上一則

供應增加 房市庫存量將回春 4月庫存較去年同期下降12%

下一則

優稅購屋 每年聰明節省數千元物業稅

延伸閱讀

準備去衝浪 IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮

準備去衝浪 IKEA與世界衝浪聯盟聯名 海灘用品好潮
紀念車禍去世愛子 男騎行3400哩跨全美

紀念車禍去世愛子 男騎行3400哩跨全美
CNN：普亭將自己置於勝利日焦點 卻拿不出什麼戰果慶祝

CNN：普亭將自己置於勝利日焦點 卻拿不出什麼戰果慶祝
「他是家中英雄」新州爸紀念去世兒 騎行3400哩跨全美

「他是家中英雄」新州爸紀念去世兒 騎行3400哩跨全美

熱門新聞

一對美國夫婦過以遊輪為家的退休生活，因為費用比房貸便宜。示意圖非當事人。（美聯社）

西雅圖夫婦退休後以遊輪為家 發現費用還比房貸便宜

2022-05-11 01:23
分析指出，部分地區房價過高，未來會下跌約一成。(Getty Images)

房價高估73% 穆迪：全美97%城市房價因疫情推高

2022-05-08 21:42
由於房價暴漲和房貸利率升高，越來越少人認為現在是買房好時機。圖為賓州一處房屋成交。(美聯社)

買房好時機？僅3成民眾同意 44年來首次跌破半數

2022-05-05 21:17

影／價值超過38萬元 北卡州海濱房屋倒塌 跌落大西洋

2022-05-12 01:42
由於人口增長帶動需求，佛州房地產價格猛漲，已成為全美最住不起的地方。(美聯社)

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

2022-04-30 22:09
美國房貸利率雖走高，但房地產市場仍熱絡。圖為馬里蘭州一處別墅掛牌求售。(歐新社)

房價飆 房貸利率升僅「微降溫」分析：短期難回歸正常

2022-05-04 21:42

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因