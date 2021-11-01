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舊金山企業房東：臉書、TikTok擴張辦公室

中央社／舊金山1日專電
一名臉書員工10月28日在位於加州蒙羅公園市的總部外拍攝公司新名稱「Meta」的看板。（美聯社）
一名臉書員工10月28日在位於加州蒙羅公園市的總部外拍攝公司新名稱「Meta」的看板。（美聯社）

舊金山灣區的科技企業員工多數延續疫情以來的居家辦公，不過舊金山最大企業租賃地主表示，包括改名為Meta的臉書TikTok社群平台都在積極物色與擴張辦公室。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，波士頓地產（Boston Properties）執行長湯瑪斯（Owen Thomas）表示，臉書正在尋找70萬平方英尺（約1萬9680坪）辦公室面積，另外TikTok母公司字節跳動（ByteDance Ltd.）也在物色約30萬平方英尺（約8431坪）用地。

他認為，這些例證顯示企業租賃方仍致力將辦公室變成合作、創新與訓練的首要地點，辦公室對企業的長期成功很重要。若這兩家經營社群平台的企業都簽下新租約，將提振經濟，相關消息可望駁斥遠距工作會消滅辦公室的預測。

臉書公司（Facebook Inc.）10月28日將母公司改名為Meta，位於加州孟羅公園（Menlo Park）的企業總部正在積極興建威羅村（Willow Village），且在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前，臉書早在舊金山東灣的佛利蒙特（Fremont）租下辦公室。

湯瑪斯上周表示，臉書另外在西雅圖物色大型辦公室面積，地點與電商龍頭亞馬遜（Amazon）有志一同，是亞馬遜總部所在的南聯合湖區（South Lake Union）。

根據房地產公司CoStar顯示，TikTok的辦公室設在山景市（Mountain View）。但臉書與TikTok都沒有正式回應擴張辦公室的消息。

波士頓地產表示，公司旗下在舊金山灣區的地產中，僅有18%的企業租賃客返回辦公室，居全美最低；而紐約重返辦公室比例最高，達52%；德州奧斯汀則為50%。

湯瑪斯認為，舊金山仍是世界的科技之都，擁有全美最大的科技工作聚落。他對舊金山的長期復甦有信心，但目前舊金山的恢復仍落後其他市場。

舊金山 臉書 TikTok

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