我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

騎警持鞭抽打海地無證客 「震驚」國安部長 下令調查

谷歌砸21億 收購紐約曼哈頓辦公樓 創疫情以來最貴紀錄

記者金春香／紐約報導
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。（Getty Images）
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。（Getty Images）

谷歌(Google)公司21日宣布，將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的一座在建辦公樓，根據商業房地產報告Real Capital Analytics數據，這筆交易是新冠疫情爆發以來美國單棟辦公樓最昂貴的交易，也是美

國最昂貴的交易之一。

谷歌已經在哈德遜廣場(Hudson Square)附近買下130萬平方呎的臨海建築，該建築曾是名為St. John's的貨運碼頭，谷歌預計將在2023年完成修建，屆時將成為谷歌全球商業組織(Global Business Organization)的紐約新總部。

谷歌首席財務官Ruth Porat表示，紐約的活力、創造力和世界頂尖人才，促使谷歌在這裡紮根並進一步擴大，他們期待與這座多元城市公共成長。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，谷歌此舉更進一步說明，紐約市能為居民創造更多高薪工作，谷歌在引領紐約市的經濟回歸的同時，也證明紐約市是全球最偉大的科技中心之一。

谷歌20年前入駐紐約市，最初只有一名員工；2018年在曼哈頓西側高速公路(West Side Highway)旁的西街(West Street)租下12層樓高的兩棟辦公樓，當時有約7000名員工；如今谷歌在紐約市有1萬2000名員工，並計畫再增加2000名員工。

谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最...
谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。圖為谷歌公司目前在曼哈頓的辦公樓。（美聯社）

除谷歌外，臉書、蘋果、亞馬遜等科技巨頭近年來都紛紛利用辦公樓價格下降的機會，用現金儲備購入新樓，壯大公司隊伍。

谷歌目前仍採取遠程與回歸辦公室相結合的工作模式，上月宣布將員工必須返工的時間延至明年1月。

該交易案並非得到所有人支持，格林威治村歷史保護協會(The Greenwich Village Society for Historic Preservation)行政總監Andrew Berman認為這進一步導致該社區可負擔住房的流失，原本可修建可負擔住房的地方，都被商業樓宇占用。

谷歌 紐約市 美國

上一則

加州房屋銷量降溫 搶房漸少

延伸閱讀

宗教原因拒絕接種的醫護 紐約強制接種令延至10/12

宗教原因拒絕接種的醫護 紐約強制接種令延至10/12
紐約強制接種截止日將至 仍有近兩成養老院人員未接種

紐約強制接種截止日將至 仍有近兩成養老院人員未接種
霍楚：紐約未來四個月設120臨時接種點 鼓勵學生接種

霍楚：紐約未來四個月設120臨時接種點 鼓勵學生接種
不打疫苗禁內用 巴西總統站在紐約街頭吃披薩

不打疫苗禁內用 巴西總統站在紐約街頭吃披薩

熱門新聞

谷歌將斥資21億元收購位於曼哈頓西區的辦公樓，這筆交易是疫情爆發以來美國單棟樓最昂貴的交易。（Getty Images）

谷歌砸21億 收購紐約曼哈頓辦公樓 創疫情以來最貴紀錄

2021-09-21 23:20

LLC非信託 減遺產稅差很大

2021-09-12 02:00
貝聿銘紐約寓所的書房。(佳士得國際房地產公司)

貝聿銘紐約寓所 860萬元成交 買家是貝粉

2021-09-08 20:32
面臨多項詐騙重罪指控的矽谷驗血公司Theranos創辦人荷姆斯擁有上億元豪宅。（取自房地產網站Realtor.com）

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

2021-09-08 01:47

地產迷思╱冒進投資 當心傾家蕩產

2021-09-05 02:00
紐約市皇后區房東，訴說租客拖欠房租之苦。（美聯社）

驅趕暫停令倒數計時 小房東與房客們何去何從?

2021-09-05 02:00

超人氣

更多 >
川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%
恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤
恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點

恒大欠債3000億 震撼華爾街…道指一度跌近千點
目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑
聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰