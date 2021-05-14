大蕭條以來最不景氣 全球房價反飆高 恐慌性搶買房

雖逢疫情，全球各地房市卻都很火熱。美聯社

不久之前，房地產業專家還因為疫情 帶來經濟衝擊，準備好擁抱房價 崩跌的最壞狀況，畢竟過於景氣一差，破產和失業增加，揹不起房貸的屋主都會降價拋售房產，但這次不一樣。

即使全球遭遇大蕭條以來最嚴重的不景氣，房價卻反而飆高。從紐西蘭、美國、德國，到中國和秘魯，房價都在漲，有些買家深恐下手晚了搶不到。

房市漲是泡沬嗎？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2019年第4季到2020年第4季之間，經濟合作發展組織（OECD）37個富裕成員國的房價上漲近7%，年增率是過去20年來最快。

那麼，這是一個會破滅的泡沬嗎？根據地產顧問業者Knight Frank全球住宅研究部門主管Kate Everett-Allen，並不會。

國際貨幣基金（IMF）預估今年全球經濟成長率可達6％。疫苗接種人數增加和封鎖限制措施放寬將能支撐房市，而一旦邊境開放，外國投資人勢必為目前主要以國內買家為主的市場，提供進一步動能。

關鍵也在於利率 持續維持低檔。在美歐，低利率向來能推升房價，以3月而言，歐元區19國的平均房貸利率是1.3%。即使通膨攀高，決策者為確保復甦力道，料將維持利率在低檔。

疫情意外嘉惠房市

房市未因疫情受創的原因包括，全球各國政府紛紛暫停房貸繳款違約的強制拍賣、提供數兆美元支持勞工和企業、許多國家降息讓房貸變得可以負擔，部分市場暫時調降購屋置產需繳的稅更刺激了買氣。

居家避疫促成住宅變身辦公室和教室，不必再天天進辦公室，讓很多人離開城市，到郊區購置有更多戶外空間、更大的房子。許多人因為減少度假和外食的花費，有更多的錢能花在買房。

根據英國房地產仲介業者Fine & Country國際部門主管Daniel Harrington，「距倫敦在一小時火車車程之內、任何有居家辦公室的地方，都比市價高出10%」。

新趨勢推高國內需求

他注意到倫敦和巴黎的有錢企業高管出現一種趨勢：他們會賣掉位於市中心的房子，到市郊較遠處買較大較便宜的房子，這樣就有足夠的現金在市中心買下一間小公寓，並在其他地方再買度假屋。這將拉高國內的需求。

英國房仲Henry Pryor說，他入行38年，沒看過這麼火熱的市況，自去年11月起，交易筆數全超過歷來同期平均，3月的買屋和賣屋達18萬筆，幾乎是過去20年同月平均的兩倍。他說 ：「12個月前，大家瘋狂搶購衛生紙，就怕買不到。現在（房市）差不多是那種氣氛。 」

房價幾乎全球都漲

英國去年房價大漲8.5%，年增幅是2014年來最大。美國2020成屋銷售量升抵2006年來最高，房價上漲9%，而今年3月的成屋中位價達創新高的329,100美元，且持續攀升中。

在德國，仲介才剛貼賣屋廣告，兩周內房子就賣出了。外國人雖然無法赴葡萄牙看房，但照樣搶著買，2020年第4季的房價比一年前高出6%。

今年前3個月，巴西、英國、法國和比利時等地的房屋買賣全部刷新銷售紀錄，Fine & Country的管理合夥人Charles Roberts說，「有些閉眼就能賣」。他表示，海外買家想要新鮮空氣、開放空間，以及風景如畫的避難處以逃離下一場疫情，等重新開放旅遊，預料會迎來3個月的業務忙碌期。

連疫情升溫的印度，房價雖因GDP萎縮6.9%而下跌，交易筆數卻在封鎖期過後激增。