租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住

愈來愈多的家長覺得在子女就讀學校附近的大學城，投資購房是不錯的理財選項。(美聯社)

當有子女進入大學時，絕大多數都是選擇住學生宿舍或在校外租住公寓，然而有趨勢顯示，愈來愈多家長寧願花錢購買住房給子女，認為是最佳投資，最終會達至雙贏。

隨著大學城住房成本的持續飆升，家長們看到了機會，因為大學城的住房需求永遠存在，房價只升不跌，因此先購置讓入讀大學的子女居住，然後在數年後出售，不但免去學生宿舍費用，而且穩賺不賠。

房地產經紀人蘇薩(Samantha Sousa)說，大學城的房產價值歷來都會上漲，如果家長決定在幾年後出售，多數會得到不錯的回報。

房地產網站Realtor.com早前在一份報告中，引述了一名家長的話說，就是不必在租金 上繼續浪費金錢，購置的房子除可讓子女居住外，若有他們的室友入住，也可收取租金收入來貼補開支，房東可以說是雙贏。

加州貸款 公司JVM Lending 的創辦人沃爾希斯(Jay Voorhees)也說，見過投資者花費數十萬元為入讀大學的孩子購買房產，供他居住並出租給同學作為室友。

不過這種策略並非沒有風險，因為家長基本上都成為了房東，要負責維護房子及處理其他問題，如果子女不成熟及不自律的話，那麼這個房子最後只會成為子女與朋友的聚眾場所，甚至影響學業。

此外還要留意是哪一家大學及其所在地點。加州一家地產公司的總裁德魯(Jameson Tyler Drew) 指出，就以印第安納州的鮑爾州立大學(Ball State University) 為例，其所在城市曼西(Muncie)的房價不到15萬元，若以首付20%計算，每月約償還貸款860元，然而當地同等類型的房子，月租只是850元，所以這裡只租不買的家長較多。

當然位於大城市的大學城房產，情況就截然不同。就以波特蘭為例，2022年一名家長以82萬元購入一處房產供兒子居住，當兒子大學畢業時，家長以97萬元售出，除省下大學宿舍費用，還大賺一筆。