房價最難負擔城市 邁阿密第1 洛杉磯第2 紐約第3
房地產搜尋網站RealtyHop於12月發布「住房可負擔性指數」(Housing Affordability Index)報告，調查國內100個人口最多的城市，計算出可負擔性及房主負擔的指數。
RealtyHop的計算使用到以下數據：
預計家庭收入中位數
透過RealtyHop數據計算的待售房屋售價中位數
透過美國社區服務(American Community Service)聯邦人口普查數據計算的地方財產稅
抵押貸款花費，假設30年抵押貸款，利息5.5%，以及20%的頭期款
佛羅里達州邁阿密在調查中位居榜首，是全美可負擔性最低的住房市場，邁阿密的房屋售價從59萬5000元上漲0.50%，達59萬8000元。根據RealtyHop的數據，佛州的平均家庭收入為4萬4581元，等同需要花費85.67%的收入在住房成本上。
加州洛杉磯位居榜眼，其房價中位數已下降1000元，但仍連續六個月在最難負擔城市排名第二。根據RealtyHop數據，洛杉磯平均收入6萬9695元，預計有些人可能必須花費83.06%的收入來支應住房成本。
紐約市排名第三，房價中位數增加1.93%，居民平均收入為6萬8129元，必須花費78.97%的收入在住房成本，相當於每個月要花4483.45元。
根據RealtyHop的數據，紐約市的平均房價雖然增加，但仍較今年夏季便宜，今年夏季居民約需花費84.61%的收入在住房成本上。
全美5大最難負擔住房市場
1.邁阿密(Miami)
2.洛杉磯(Los Angeles)
3.紐約(New York)
4.紐瓦克(Newark)(新州)
5.海厄利亞(Hialeah)(佛州)
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