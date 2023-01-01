我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

川普政治行情開高走低 被嘲「賴家王老五」

房價最難負擔城市 邁阿密第1 洛杉磯第2 紐約第3

編譯徐薏茹／綜合1日電
佛羅里達州邁阿密目前是全美可負擔性最低的住房市場，一房難求，甚於洛杉磯。圖為黃昏中的邁阿密市區的公寓大樓。(Getty Images)
佛羅里達州邁阿密目前是全美可負擔性最低的住房市場，一房難求，甚於洛杉磯。圖為黃昏中的邁阿密市區的公寓大樓。(Getty Images)

房地產搜尋網站RealtyHop於12月發布「住房可負擔性指數」(Housing Affordability Index)報告，調查國內100個人口最多的城市，計算出可負擔性及房主負擔的指數。

RealtyHop的計算使用到以下數據：

預計家庭收入中位數

透過RealtyHop數據計算的待售房屋售價中位數

透過美國社區服務(American Community Service)聯邦人口普查數據計算的地方財產稅

抵押貸款花費，假設30年抵押貸款，利息5.5%，以及20%的頭期款

佛羅里達州邁阿密在調查中位居榜首，是全美可負擔性最低的住房市場，邁阿密的房屋售價從59萬5000元上漲0.50%，達59萬8000元。根據RealtyHop的數據，佛州的平均家庭收入為4萬4581元，等同需要花費85.67%的收入在住房成本上。

加州洛杉磯位居榜眼，其房價中位數已下降1000元，但仍連續六個月在最難負擔城市排名第二。根據RealtyHop數據，洛杉磯平均收入6萬9695元，預計有些人可能必須花費83.06%的收入來支應住房成本。

紐約市排名第三，房價中位數增加1.93%，居民平均收入為6萬8129元，必須花費78.97%的收入在住房成本，相當於每個月要花4483.45元。

根據RealtyHop的數據，紐約市的平均房價雖然增加，但仍較今年夏季便宜，今年夏季居民約需花費84.61%的收入在住房成本上。

全美5大最難負擔住房市場

1.邁阿密(Miami)

2.洛杉磯(Los Angeles)

3.紐約(New York)

4.紐瓦克(Newark)(新州)

5.海厄利亞(Hialeah)(佛州)

洛杉磯 房價 貸款

上一則

華府房市萎縮 11月銷售競價比43.3%

延伸閱讀

南加未來一周更多降雨天氣

南加未來一周更多降雨天氣
洛縣衛生官員呼籲 跨年夜後十天戴口罩

洛縣衛生官員呼籲 跨年夜後十天戴口罩
2023清單／紐約客可知…自來水來自何處？

2023清單／紐約客可知…自來水來自何處？
幼童也下水…暖和 紐約康尼島元旦冬泳者特別多

幼童也下水…暖和 紐約康尼島元旦冬泳者特別多

熱門新聞

聯準會今年來連續升息已造成美國房市冷卻，但這正是Fed要的效果，而非失誤。（美聯社）

房市低迷非壞事 Fed暴力升息正希望藉此抑制通膨

2022-12-25 23:25
學校示意圖。圖：pixabay

買房考慮因素之一 先看2022美國紐約州小學排名

2022-12-30 06:30
拜登總統在12月6日出席台積電鳳凰廠的首部機台進廠儀式。（路透）

台積電效應旺到鳳凰城 房仲說業績暴增 七成賣投資客

2022-12-28 01:40
佛羅里達州邁阿密目前是全美可負擔性最低的住房市場，一房難求，甚於洛杉磯。圖為黃昏中的邁阿密市區的公寓大樓。(Getty Images)

房價最難負擔城市 邁阿密第1 洛杉磯第2 紐約第3

2023-01-01 22:02
截至8月，舊金山今年要求房客搬家的最高「買斷」金額是41萬元。（取材自臉書）

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

2022-12-13 01:10
住房成本高漲，老年人淪為遊民的問題日益嚴重。（Getty Images）

美住房成本高漲…老人無家可歸淪落街頭 日漸增多

2022-12-12 22:57

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉

跨年夜豪雨成災 金山雨量逼近173年紀錄 101高速路關閉
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招