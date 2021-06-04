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被前總統拖累？川普大樓房價跌1/3以上 買家撿便宜

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普形象大跌，加上新冠疫情衝擊， 各地川普大樓的公寓價格暴跌；圖為芝加哥的川普國際酒店。(美聯社)
前總統川普形象大跌，加上新冠疫情衝擊， 各地川普大樓的公寓價格暴跌；圖為芝加哥的川普國際酒店。(美聯社)

川普形象和疫情衝擊下， 各城川普大樓公寓價格下跌三分之一以上，不在乎住「川普」字號房屋的買家，很高興撿到便宜。

汽車仲介商索雷契托(Lou Sollecito)最近以300萬元買了一棟在曼哈頓可以眺望帝國大廈的川普大廈公寓，賣家2008年付了將近400萬才買到。

索雷契托說，「沒錯，約50%的人不論什麼原因，都不願意住在川普大廈裏面，可是，也有像我這樣的人啊。」撿到便宜，他直呼「棒透了。」

地產商說，這位前總統「兩極化」的形象，加上新冠病疫大流行，讓一度名流權貴搶購的川普名號地產，價格跌到10幾年來最低的水平。

美聯社分析了過去10年來，芝加哥、檀香山、拉斯維加斯、紐約等地川普企業建造、經營與授權的4000筆住宅、旅館的交易紀錄，發現價格跌了不只三分之一。

雖然其他地產也跌價，但沒人跌得那麼兇。以16萬500元買到拉斯維加斯川普大樓一間小公寓的布魯(Lane Blue)說，「他們盡量拋售。」賣方2008年花了35萬才買到。這是布魯今年買到的同一大樓第二戶被「拋售」的公寓，他還不想罷手。

報導指出，真是「川普」這兩個字害的嗎？很難說。很多廉價拋售的房子，在深受病疫重創的都市，或是歇業的飯店，或老舊的住宅大廈裡面，價格本來就不具競爭力。

美聯社說，川普血淋淋的言詞與政策當然有關，因為他就任還不到一年，巴拿馬、多倫多、曼哈頓許多花了好幾百萬爭取到「川普」招牌使用權的飯店、大廈，就開始把這個招牌拿下來了。

他煽動群眾闖入國會，製造驚動世界的元月6日暴亂之後，形象更一落千丈，銀行揚言不再借錢給他，職業高爾夫球協會取消原本預定在他新澤西的球場舉行的賽事。

幾家仲介商說，很多買家聽到川普大廈的房產要賣，連看都不想去看。

不在乎的人則樂於趁機撿便宜。地產顧問里斯諾(Gail Lissner)舉芝加哥川普國際大廈跌34%，四周僅跌6%為例，說能夠用非豪華大廈的價格入住豪華大廈，何樂不為呢？

川普 曼哈頓 芝加哥

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