台股跳水逾千點 法人喊一線「升」機

美伊戰火擴大、通膨隱憂升溫、AI變現疑慮再起，衝擊24日台股 開低走低，國家隊雖進場護盤買超130.1億元（台幣，下同），仍不敵市場賣壓，指數再度慘崩1195點、史上第九大跌點，收4萬3654點，再破季線支撐。法人指出，倘若下周一能重新站回季線，預期指數仍有向上挑戰月線4萬5171點的機會。

台股24日再度跳水逾千點，不僅完全回補周三留下的多方缺口，收盤更失守季線與5日線，下周一走勢將成短線關鍵。法人指出，台股雖再轉弱，不過下檔還有二大關鍵支撐，分別為7月20日最低點4萬1967點、5月20日盤中低點3萬9967點。

若周一無法迅速站回季線及5日線，預期後市行情恐將向下測試低點4萬1967點，尋求打第二隻腳支撐；反之，若能迅速重返季線與5日線之上，就有機會維持在季線至月線之間區間震盪整理，甚至不排除挑戰月線反壓，靜待多空進一步表態。

昨日盤面，台積電 、聯發科、台達電、鴻海及日月光投控等五大權值股同步收黑，跌幅介於1.9%至5.5%，其中台積電跌55元或2.2%，收2350元，領軍AI權值股走弱；族群中，以銅箔基板、第三代半導體等表現相對弱勢；千金股減至46檔，沛爾生醫-創、AES-KY、萬潤等均跌出千金股之外。

觀察近期盤面結構，電子族群仍為市場焦點，其中AI伺服器供應鏈如緯穎、緯創表現相對抗跌，研華、樺漢等工業電腦指標股更逆勢創下新高；光通訊與砷化鎵族群展現跌深反彈力道。矽晶圓與被動元件持續弱勢，部分指標股甚至跌破前期低點。

三大法人24日共賣超台股673.3億元。其中外資賣超609.5億元，終止連二買；投信買超47.6億元，連23買，累計買超2520億元；自營商賣超111.51億元，由買轉賣。八大公股行庫由賣轉買，買超130.1億元，終止連四賣，展現政策資金維護市場穩定、力守季線支撐的決心。

富邦投顧董事長陳奕光指出，騰落指標、單日再度下跌逾千點等，都顯示台股持續進行熊市測底。展望後市，下周將是牛熊對決關鍵時刻，預料指數將介於4萬3000點至4萬5500點區間歷經反覆測試後向上攻堅，季線是假跌破的機會較高，看好台股打出第二隻腳。