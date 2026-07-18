外資續看好台積電 目標價逆勢調升

台積電 法說會後，17日股價暴跌180元（台幣，下同）或7.2%，收2290元，市場將重挫原因指向其第三季毛利率 恐下滑。但統計已有13家外資券商全面力挺台積電，看好其未來展望，多數並調升目標價，現目標價最高已上看4200元。摩根士丹利（大摩）並強調，市場若因毛利率未達預期而出現股價拉回，反而提供投資人逢低布局的機會。

在外資券商最新台積電報告中，麥格理將其目標價由3380元大幅調升至4200元，首見「4字頭」，為目前最高；花旗維持3800元不變；瑞銀由3400元調升至3650元；Aletheia資本維持3500元；野村維持3425元。

台積電目標價「3字頭俱樂部」，則有滙豐由2350元上修至3400元；小摩由3100元調升至3200元；瑞穗由3000元調高至3150元；高盛由3000元上修至3100元；美銀則維持3100元不變；大和資本由2330元大幅調升至3000元。

「2字頭俱樂部」包含大摩將目標價由2888元調升至2988元，法巴由2520元上調至2890元，外資全面調整，反映外資普遍看好後市成長動能。

值得關注的是，花旗半導體產業分析師陳佳儀表示，台積電管理階層多次強調，AI需求較先前預期更加強勁，且成長動能已由GPU擴大至CPU、客製化特殊應用積體電路（ASIC）及網路晶片等領域，受惠需求持續升溫，台積電將2026年資本支出上調至600億至640億美元，進一步強化市場對2026年營收年增率可望超過40%的信心。