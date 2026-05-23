我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約泳季開幕 救生員人數創疫後新高

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

中國房市將落底了？專家：AI繁榮激發財富效果 地產股中長期有潛力

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
房市分析家認為，中國幾年來房市下跌的走勢終於開始出現緩解信號。圖為福州市區一處興...
房市分析家認為，中國幾年來房市下跌的走勢終於開始出現緩解信號。圖為福州市區一處興建中的住宅項目。 （中新社）

愈來愈多金融機構及房市分析家認為，中國幾年來房市下跌的走勢終於開始出現緩解信號，而且人工智慧（AI）帶動的股市榮景與財富效果，將有助於房市止跌，並看好地產類股的中、長期走勢。

花旗集團、摩根大通及美國銀行（BofA）等機構最近都指出，中國房市正在走穩；發明「微笑美元」理論的著名外匯分析師任永力也表示中國地產已停止下墜，並看好中國股市。

瑞銀集團亞洲房地產研究主管林鎮鴻先前一向看壞中國房市，但現在認為趨勢正在翻轉；他預料中國富裕城市的房市將走穩，二手房銷售量將增加，且一些地產開發商將上漲。他說，關鍵原因之一，是AI繁榮拉高中國大企業的財富，第1季工業類企業靠運算與電力設備等部門的支持，獲利大幅增加，將有助於引發財富效果，打破企業獲利下降及信心減弱的惡性循環，「現在我們看見一道潛在的曙光」。

中國房市如果翻轉，將可能為地產股投資人帶來暴利。彭博資訊的指標顯示，香港與中國股市的地產類股多年來表現一直落後大盤，完全沒有趕上2024年底以來的多頭走勢。

瑞銀的林鎮鴻已將四檔中國地產股的評等提升為「買進」。他預料中國海外發展公司股價將能漲到港幣25元，比目前價位有50%以上的上漲空間；另外三家分別是貝殼找房、招商蛇口及中國金茂控股。

當然也有不少陷阱存在。林鎮鴻認為房市復甦將從一線大城市開始，預料房價今年將止跌，明年將回升2%，但二線城市房價要到明年才會止跌。他並警告，在復甦過程中可能出現震盪，還需要更多數據證明大城市房價已明確觸底，而且未來半年房價仍將波動，直到小幅回升為止。

摩根大通

上一則

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

延伸閱讀

美國房市未來1年風向轉 德州跌、中西部翻紅

美國房市未來1年風向轉 德州跌、中西部翻紅
加州買房壓力降了？伊戰恐令房貸又變貴

加州買房壓力降了？伊戰恐令房貸又變貴
台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚

台韓市場波動率與股價同飆 投資人看好AI硬體供應鏈續揚
房源嚴重短缺 麻州房價續漲買家壓力加劇

房源嚴重短缺 麻州房價續漲買家壓力加劇

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳坦承，在美國晶片出口管制下，輝達大致上已把中國的AI晶片市場「拱手讓給」中國科技巨擘華為。(美聯社)

黃仁勳坦承中國AI市場已拱手讓給華為 「我們已退出那個市場」

2026-05-20 22:34
雪佛龍位於德州的煉油廠。(路透)

分析師：油價大漲周期才開始 建議布局這7家能源公司

2026-05-20 08:49
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。(歐新社)

黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

2026-05-18 20:34
看好輝達股價前景的人，認為有機會再漲50%。(路透)

Nvidia股價還可能再漲50%？多頭細數這些理由

2026-05-16 11:06

印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

2026-05-18 16:27
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 （路透）

高盛：AI不僅不是泡沫 還變成防禦交易 下一波押這題材

2026-05-18 07:10

超人氣

更多 >
國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約
他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改
迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀

移民局新規須回國申請綠卡？律師這麼解讀