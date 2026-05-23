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盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

記者鍾張涵／即時報導
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）23日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他...
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）23日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他步出商務航空中心後接受媒體記者訪問，針對與美國總統川普一同前往中國大陸之行、COMPUTEX展覽等議題逐一回覆。（記者許正宏／攝影）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳23日接受媒體聯訪，一開口就感性宣告：「Vera Rubin可能是台灣史上規模最大的產品發表會。」隨著下半年全新人工智慧（AI）架構正式引進，他強調輝達已接手台灣供應鏈所有環節，並由衷感謝台灣合作夥伴的努力，再次凸顯台灣在全球AI新時代的核心地位。

黃仁勳指出，雖然輝達目前仍在全力製作、出貨目前的Blackwell產品，而這「已經是台灣迄今生產的最大產品了」，但輝達也已同時引進下一代的Vera Rubin，他預告：「今年下半年對台灣來說，將會非常忙碌」。

當媒體詢問黃仁勳怎麼看台灣供應鏈的重要性時，他進一步解釋，Vera Rubin的問世，可謂為台灣供應鏈史上規模最大的產品發表會。台灣雖是從個人電腦起步，組裝過個人電腦、也組裝過手機和筆電，但這些都沒有AI超級電腦體積龐大。Vera Rubin每套系統都由近200萬個零件組成。它在台灣可能包括100個至150個不同的生態系統合作夥伴共同建構，「這是我們公司史上規模最大、速度最快的產品發表會，也可能是台灣供應鏈史上最大規模的產品發表會。因此，我要感謝許多台灣的合作夥伴，每個人都非常、非常努力」。

針對競爭對手超微（AMD）近期宣布將在台灣投資100億美元，媒體詢問黃仁勳，輝達是否會跟進？透過為台灣供應商提供資金的方式，來擴大產能？

黃仁勳並未正面宣布具體數字，而是強調輝達對台灣長期以來的投入與支持早就不止於此，「我們還沒宣布。但是，我們對這裡的合作夥伴投入和支持遠不止這些」，他說，輝達是規模相對更大的公司，「我們與這裡的合作夥伴密切合作。我們為他們提供了非常好的支持，他們也給予我們極大的支持」。

除硬體供應鏈，黃仁勳也分享他對AI普及化的遠景。他指出，AI代理本質上就是一種「數位機器人」，未來這類科技將擁有虛擬的「手臂和腿」，可以替人類做家事、聊天並協助處理任務。他特別點出，開源社群在這場變革中扮演著如同科學發展的關鍵角色，「開源、開源，正如科學和知識一樣，它也有利於提升社區中每個人的生活水準。如你所知，AI將會影響到每個產業、每家公司和每個人。我們希望普及這項能力，讓每個人都能參與其中，成為這場令人興奮的、變革的一部分。」

輝達執行長黃仁勳23日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他在家人們的陪伴下步出商...
輝達執行長黃仁勳23日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，他在家人們的陪伴下步出商務航空中心，隨即發送養樂多給在場民眾與記者，並為粉絲簽名拍照。（記者許正宏／攝影）

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