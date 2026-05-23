提前近一周訪台有重要安排？黃仁勳專機抵松機 兆元宴等3大行程曝光

輝達執行長黃仁勳。（取自udn直播畫面）

輝達 （NVIDIA ）執行長黃仁勳 再度掀起「仁來瘋」，原先外界預期黃仁勳將於5月27日抵達台灣，不過最新消息指出，他已大幅提前行程，於今（23）日下午搭乘私人專機抵達台北松山機場，正式展開今年COMPUTEX（台北國際電腦展）前最受矚目的科技旋風。

▲ 影片來源：udn video

隨著人工智慧（AI）浪潮持續席捲全球，黃仁勳此行不只是單純參與展會活動，更被視為牽動台灣AI供應鏈、科技股走勢與下半年產業布局的重要觀察指標。市場人士分析，黃仁勳提早近一周抵台，代表此次台灣行背後有更重要的策略性安排，也讓相關供應鏈廠商與資本市場高度關注。

黃仁勳此次抵台，最重要的公開行程之一，是出席6月1日至6月4日登場的「NVIDIA GTC Taipei」，以及6月2日至6月5日舉辦的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）。其中，6月1日於台北流行音樂中心舉辦的GTC主題演講，更被視為今年AI產業最具指標性的科技盛會之一。

根據規劃，當日上午9點將先由廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠，以及台積電副總經理米玉傑等科技業重量級人士，參與GTC Live會前直播對談；隨後上午11點，則由黃仁勳親自發表主題演講，外界預期將釋出最新AI伺服器、機器人、自駕平台與資料中心布局方向，也可能進一步揭露下一波AI運算架構與合作夥伴策略。

不過，相較於公開活動，市場更關注的其實是黃仁勳此行檯面下的供應鏈會議。據了解，黃仁勳提前抵台後，將陸續與台灣主要科技供應鏈高層進行多場閉門會議，包括晶圓代工、伺服器組裝、散熱、封裝測試與AI硬體相關廠商，藉此確認下半年AI晶片出貨、產能配置與新世代產品合作方向。業界認為，相關會談結果，將直接影響AI概念股後續市場表現。

此外，外界也盛傳，黃仁勳有望於5月27日出席位於北投士林科技園區的輝達台灣新總部動土儀式。由於輝達近年積極深化在台布局，新總部進度也被視為台灣在全球AI產業鏈地位持續提升的重要象徵。

而每年黃仁勳抵台最受矚目的「兆元宴」，預計將於5月28日下午登場。據悉，今年受邀出席的企業領袖，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行，以及矽品董事長蔡祺文等重量級人物。若以5月中旬市值估算，相關企業總市值已突破75兆元，因此被市場形容為「兆元宴」。

除了供應鏈大咖齊聚，黃仁勳過往抵台期間，也多次與台積電創辦人張忠謀會面交流，相關互動往往成為市場話題。業界人士指出，台灣在全球AI供應鏈中扮演關鍵角色，從晶圓製造、先進封裝到AI伺服器整機，幾乎都與輝達高度連動，因此黃仁勳每一次訪台，都被視為觀察AI產業趨勢的重要風向球。

隨著COMPUTEX進入倒數階段，包括鴻海、廣達、緯穎、技嘉、微星、台達電等AI概念股，也可望因黃仁勳旋風再度成為市場焦點。市場關注，黃仁勳接下來是否會進一步替合作夥伴站台，或釋出更多AI伺服器與資料中心訂單訊息，都將牽動台灣科技產業後續發展與資本市場動能。