科技大佬紛訪台 蘇姿丰：AI浪潮 才到棒球賽第3局

超微董事長暨執行長蘇姿丰昨日出席天下45周年旗艦論壇活動，她將AI這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間。（記者蘇健忠／攝影）

COMPUTEX 2026（台北國際電腦展）開展前夕，科技大佬陸續來台，不僅超微 （AMD）執行長蘇姿丰 抵台暢談人工智慧 （AI）未來願景，就連三星電子會長李在鎔也傳出親率高層低調訪台、爭取合作。AI時代，台灣在全球供應鏈的重要性不言可喻。

蘇姿丰昨日出席天下45周年旗艦論壇活動，談起AI浪潮，她將這場科技革命比喻為九局棒球賽，現在才進行到第三局，未來仍有大量創新空間，「當我說AI無所不在時，我認為我們展望的願景是未來三到五年、甚至十年內，AI可以讓我們所做的一切都變得更好」。

雖然人們也提到AI泡沫論，懷疑AI願景是否能成真、是否應該貿然大舉投入，對此，蘇姿丰回應，相關需求「當然是真的」，且還在非常早期的階段。

蘇姿丰強調，AI基礎建設發展迅速，當中光是資料中心相關商機，就可能在未來三、四年內就會達上兆美元規模。尤其，隨著推論與代理式AI發展，中央處理器（CPU）領域開始展現成長力道，預估未來五年內，CPU市場每年可能成長35%。

台灣在AI時代扮演著重要角色，蘇姿丰指出，台灣半導體生態系統的獨特性，在於成功涵蓋產業鏈各個關鍵，從最上游的基礎材料、先進製程技術，到後端封裝技術、系統整合，以及實力雄厚的原始設備製造商（ODM）與原始設計製造商（ODM）合作夥伴，「世界上唯一能將所有這些環節整合在一起的地方，就是台灣」。

蘇姿丰表示，半導體對世界愈來愈重要，在地緣上擁有多元製造能力是必要的，但她也坦言，美國雖積極重建半導體製造能力，但真正難以複製的，仍是台灣完整且高效率的半導體生態系，「世界上沒有其他地方，能在這麼小的區域內，聚集如此完整的半導體產業鏈」。也因此，超微在台灣宣布百億美元擴大投資，這也是超微對台灣技術投下「巨大信任票」。

三星、聯發科擬深化合作

重視台灣的，不只美國科技矽谷大佬，就連三星電子會長李在鎔也低調來台。

韓聯社22日引述消息人士報導，三星電子會長李在鎔21日在台灣和無晶圓廠半導體業者聯發科執行長蔡力行會晤，討論合作事宜。三星發言體系對此「婉拒置評」，聯發科發言體系則回覆「不予評論」。

三星正致力加強晶圓代工事業，以滿足對AI愈來愈大的需求。「蔡李會」被視為三星電子試圖消弭全球合作夥伴疑慮採取的作為之一。產業觀察家認為，三星電子和聯發科的高層會談可能深入討論合作細節。

供應鏈人士透露，三星掌門人此次親率高層造訪聯發科，背後盤算顯然超越單一項目的合作案。由於三星旗下產品線極為廣泛，除了晶圓代工之外，市場推測此行亦可能另有兩大潛在合作機會，一是針對特斯拉（Tesla）等車用晶片新應用進行深度討論，二則有可能討論三星自家手機、平板，未來有沒有機會擴大導入聯發科的「天璣」系列晶片。

業界也有消息指出，三星高層此行除了拜會晶片設計大廠，也可能與台灣的AI伺服器供應鏈及記憶體業接觸。

業者透露，在當前產業轉型的關鍵時刻，三星最高決策者親自出馬來台，規格與時機都非比尋常，也將牽動台、韓未來在全球供應鏈的競合。