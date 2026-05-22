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AI題材擴散 聯發科三星漲幅近150%遠超台積電

編譯劉忠勇／綜合外電
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聯發科今年表現領先台積電的差距之大創下2009年以來之最。（路透）
聯發科今年表現領先台積電的差距之大創下2009年以來之最。（路透）

亞洲市場最佳輝達（NVIDIA）概念股多年來非台積電莫屬，但其他AI概念股也嶄露鋒芒，聯發科表現更勝一籌。

隨著AI進入主流應用，對輝達最先進晶片以外的硬體需求也應運而生，投資人開始追逐更廣泛的受惠標的。從記憶體供不應求到機器人技術進展，各種子題材也相繼吸引資金湧入。

同時，單一股票的投資上限迫使基金分散布局，而長期透過美國存託憑證（ADR）持有台積電的散戶，如今也有了更多亞洲科技股可供選擇。

結果，聯發科表現領先台積電的差距之大創下2009年以來之最。與此同時，三星電子也躋身1兆美元市值俱樂部，縮小與台積電的差距。

銳聯財智投資長許仲翔（Jason Hsu）指出，市場出現「結構性的資金從台積電分散」趨勢。新募集的基金資金「正以不成比例的方式流向其他同樣受惠於AI資本支出創高的科技公司」。

台積電今年以來股價上漲44%，營收和獲利表現亮眼，但遠遜於聯發科和三星各近150%的漲幅。這和輝達即使成長依然強勁、股價卻表現落後的情況如出一轍。

聯發科正協助Alphabet開發特殊應用積體電路（ASIC）。對技術規格較低的中央處理器（CPU）需求也持續成長，這類晶片可由三星、英特爾和台積電的晶圓廠生產。

瑞士亞洲金融服務（Swiss-Asia Financial Services）基金經理人 Brian Ooi 說：「代理式AI（Agentic AI）正推動AI交易題材擴大，因為AI代理需要更多CPU。隨著AI支出從訓練轉向推理，我預期這種擴散趨勢將持續，並成為AI交易的下一個行情主軸。」

全球投資人布局記憶體概念股的管道也將更加暢通，南韓SK海力士和日本鎧俠（Kioxia）均計劃今年發行ADR。熱門的Roundhill 記憶體 ETF 也大量納入亞洲企業，美國散戶甚至已可直接在網路上交易南韓股票。

台積電表現落後的另一個原因，在於許多主動型基金對單一股票設有10%的持股上限。台積電如今占台灣加權指數逾40%，這些基金為了跟上指數表現，不得不買進其他股票。

總部位於蘇黎世的GAM投資管理基金經理人Jian Shi Cortesi說：「我在台積電的持股接近10%，過去幾個月也陸續加碼其他受AI需求帶動的台灣科技股。」她說，這些包括晶片封裝、電源管理、散熱和印刷電路板相關公司。

台灣正研究在台積電投資上限調高至25%，但仍遠低於台積電的實際占比。

Financiere de l'Echiquier亞洲股票主管奈特（Kevin Net）表示，受限於10%上限，他的基金在台積電上「結構性減持」，但今年以來已將非台積電的AI持股比重提高5%。他說，他的投資標的包括聯發科和三星，以及日月光和致茂電子，因為這些公司均受惠於台積電的資本支出。

三星 台積電 輝達

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