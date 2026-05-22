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淘寶618開跑 推「千問AI」智慧購物助手新體驗

記者林宸誼／綜合報導
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淘寶天貓海外總經理葉天。（圖／淘寶天貓提供）
淘寶天貓海外總經理葉天。（圖／淘寶天貓提供）

淘寶618購物節開跑，今年淘寶與千問App打通，消費者可以透過千問AI智慧購物助手，提出問答、試穿、種草、省錢要求。

淘寶天貓海外總經理葉天21日表示，今年淘寶在海外市場將透過強化好商家與好商品推薦的差異化供給優勢、堅持投入本地化服務體驗建設、加大市場營銷力度以及加速導入AI應用等工作，邀請更多海外用戶來探索淘寶平台上獨特的好商家與好商品，深度體驗「逛淘寶」的跨境購物魅力。

淘寶發言人指出，在電商市場日益多元的背景下，低價雖然能促使消費者下單，但要吸引用戶持續回訪、提升客戶終身價值，關鍵在於差異化商品供給，以及更穩定、更具確定性且持續創新的服務能力。

淘寶發言人表示，淘寶與阿里巴巴集團AI應用「千問App」全面互通，用戶只需打開淘寶App底部消息欄，進入「千問AI購物助手」對話框，就可以透過自然語言使用AI購物服務。

新功能涵蓋「AI問答」、「AI試穿」、「AI種草」、「AI省錢」，協助用戶完成商品發現、比較、下單、物流查詢與售後等流程。

此外千問AI購物助手也會參考過往訂單紀錄，提供更符合用戶偏好的商品推薦，協助消費者發掘潛在需求。其中AI試穿是本次升級亮點，可透過用戶上傳個人照片，模擬服裝真實上身的個性化效果，呈現布料質感與合身度；同時支持自由搭配服飾，並參考購物車、收藏夾及已購商品，提供個人化穿搭建議。

淘寶618檔期自即日起至6月21日23時59分，全站商品官方立減85折起，兆件商品滿人民幣99元即享免運；加入淘寶Line官方帳號每天0時、12時可搶人民幣299元立減人民幣20元、人民幣599元立減人民幣50元等折扣碼，每天0時更發放超過萬張運費券。

淘寶

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