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阿里千問前負責人創業新賽道 估值20億美元開啟融資

記者黃雅慧／即時報導
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有消息指出，離開阿里的兩個月後，千問前負責人林俊暘（右一）近期開啓創業，方向包括...
有消息指出，離開阿里的兩個月後，千問前負責人林俊暘（右一）近期開啓創業，方向包括世界模型和具身大腦。(圖取自智能湧現)

有消息指出，離開阿里的兩個月後，千問前負責人林俊暘近期開啓創業，方向包括世界模型和具身大腦。目前，林俊暘已經招募數名字節、騰訊和海外背景的成員，並以約20億美元（約合136億元人民幣）的估值開啓融資。

36氪旗下《智能湧現》作出前述報導，但林俊暘本人及相關人士並未公開回應證實。界面新聞引述分析報導，此次林俊暘開啓自主創業，在無營收、無產品的情況下，純靠團隊和創業方向，便被估值百億元，這在大陸國內非常罕見，反映出資本對中國AI頂尖人才的極度樂觀。

除頂尖人才外，世界模型賽道也是當前融資火熱賽道，企查查數據報導，截至3月底，大陸國內發生25起世界模型相關的融資事件，同時大陸「世界模型」（World Models）公司極佳視界近期在一個月內完成兩輪融資共人民幣25億，估值逾人民幣百億。

林俊暘4日在社交媒體宣布自己從千問卸任。阿里內部人士透露，林俊暘離職與千問的整體戰略轉變相關，公司認為需要招攬更多技術人才，這在一定程度上涉及林俊暘原有權責範圍的調整。經過多輪溝通後，林俊暘選擇不接受，因此主動提出辭職。

辭職後，林俊暘繼續鑽研技術。他3月26日在社交平台發佈離職後的首篇長文，分享自己的技術思考，聚焦大模型技術發展及對AI下一階段的預判。他判斷，「智能體思維」才是AI下一階段的核心方向，模型不再局限於內部靜態推理，為了行動而思考，在與環境交互的過程中，並根據來自世界的反饋持續更新計劃。

公開資料顯示，林俊暘出生於1993年，碩士畢業於北京大學外國語學院，2019年加入阿里達摩院擔任高級算法工程師，2020年，「通義千問」正式立項，林俊暘作為核心架構師，主導了OFA、Chinese CLIP等多模態基礎框架研發。2022年，他被正式任命為通義千問系列大模型的技術負責人。2023年4月，他推動通義千問大模型正式發佈，截至他離職前，Qwen系列全球下載量已超6億次，衍生模型超20萬個。

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