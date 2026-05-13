網紅才剛開箱引關注 陶朱隱園「甜甜價」成交

「陶朱隱園」3樓戶去年8月以總價7.5億元成交，如扣除車位，成交單價僅約243.8萬元。(記者藍鈞達／攝影)

全台最頂級豪宅「陶朱隱園 」，13日才有網紅Joeman發布開箱影片，僅18小時就創造近70萬次點閱，而在該豪宅首度面向大眾披露的同時，也傳出新一筆交易。住商機構觀察台北地政雲，「陶朱隱園」3樓戶去年8月以總價7.5億元(台幣，下同，約2370萬美元)成交，如扣除車位，成交單價僅約243.8萬元(約7.7萬美元)。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，該戶上一筆成交單價高達364萬元，此次交易為低樓層，加上房市限貸與打房環境影響，令高資產族能以「甜甜價」入手低樓層戶。

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根據台北地政雲，「陶朱隱園」最新揭露交易位處3樓，建物總坪數約346.9坪，屋齡約7年，去年8月以總價共7.5億元成交，且備註為毛胚屋。該案如以車位單價500萬元計算，此戶扣除車位單價約243.8萬元，與過去17樓成交紀錄相比，每坪單價落差高達110萬元。根據實價，「陶朱隱園」上一筆交易位於17樓，建物總坪數共約337.4坪，去年11月以總價11.1億元成交，扣除車位單價高達364萬元。

賴志昶分析，此次揭露物件為3樓，屬於低樓層，由於周邊街廓被商辦所包圍，因此該戶視野較顯侷限，且金字塔頂端族群最在意的隱私問題，恐怕也易受到干擾，加上周邊鄰房、街道噪音等等，都讓此戶有可議價空間，因此雖說此戶為大名鼎鼎的「陶朱隱園」，擁有超級豪宅的金門牌，但在低樓層抗性之下，價格也必需回歸基本盤，才讓此戶買方能以每坪243.8萬元價格撿到便宜。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房市受央行信用管制措施、限貸等因素衝擊，市場已轉入盤整期，尤其豪宅市場亦是首當其衝，致使如超級豪宅「陶朱隱園」，成交價格也難破新高；不過，對於資產族群而言，能以不到10億元的總價，入主全台最具話題性的頂級旋轉豪宅，不僅成功取得身分象徵，也是在房市不景氣之際，以相對「親民」的門檻收藏指標資產；另一方面，該筆交易也意味著金字塔頂端族群，在面臨房市大環境干擾，購置豪宅的決策思維也逐漸轉趨務實與理性，而由於此案之稀有性與話題性，未來該戶如於房市轉好之際轉手，可期待或許能有不少獲利空間。