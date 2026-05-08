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國產電視稱霸 三星、索尼等外資品牌在中國合併市占不足3%

記者林宸誼／即時報導
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三星(圖)、索尼等外資品牌在中國電視合併市占不足3%。(歐新社)
三星(圖)、索尼等外資品牌在中國電視合併市占不足3%。(歐新社)

洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2026年第1季，中國電視市場的品牌整機出貨量（Sell in）為806.5萬台，較2025年同期下降8.8%。其中，海信、TCL、創維、小米、長虹、海爾、康佳、華為以及含子品牌的出貨總量約為768萬台，合計占到全市場出貨總量的95.2%。

外資品牌三星索尼、飛利浦和夏普的第1季度出貨總量在20萬台左右，不及前八大品牌中的任意一個品牌，較去年同期有兩位數的降幅，在中國電視合併市占不到3%，長期處於市場底部。

洛圖科技指出，當季的全通路零售量（Sell out）為640萬台，較2025年同期下降11.4%；零售額為人民幣259億元，年減6.8%；平均價格約為人民幣4046元，年增5.2%。

中國電視市場的下跌在意料之中，自從2024年第4季國家補貼政策開啟，中國電視市場僅收穫了兩個季度出貨量的增長。從2025年第2季開始便轉為下跌，至今已經是連續第四個季度的下降。

洛圖科技認為，中國電視市場短期將被動接受記憶體、顯示面板、塑膠等材料和元器件部件成本的負面波動，中長期還將受制於電視內容的同質化、交互不便捷，以及時代生活習慣的變遷，承壓格局難發生根本改變，市場繼續偏弱運行。

具體到來看，中國電視市場發展至今，市占已經高度集中。2026年第1季，中國電視市場前八大主力品牌，即海信、TCL、創維、小米、長虹、海爾、康佳、華為以及含子品牌的出貨總量約為768萬台，合計占到全市場出貨總量的95.2%。

其中，海信、TCL、創維、小米四大品牌當季出貨量均破百萬，四者的合併市占為78.3%，合併出貨量約為632萬台，年減6.4%，降幅小於大盤。它們在市場上的風吹走動即影響著整個中國市場。

長虹、海爾、康佳和華為的出貨量分布在20到50萬台之間，除了華為的降幅較大之外，剩餘三家相對穩定，和去年同期相差不多。

外資品牌三星、索尼、飛利浦和夏普的第1季出貨總量在20萬台左右，不及前八大品牌中的任意一個品牌，較去年同期有兩位數的降幅，合併市場份額不到3%，長期處於市場底部。

洛圖科技認為，外資品牌在中國電視市場的生存空間會越來越小，三星等知名品牌的撤離還會空出一部分中國高階市場的市占。

索尼 華為 三星

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