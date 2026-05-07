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台灣勞動基金分散幣別配置 降低美元資產曝險

編譯劉忠勇／綜合外電
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勞動基金計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心。（路透）
勞動基金計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心。（路透）

台灣勞動基金已在市場波動加劇、全球重新評估美元資產之際，降低部分美元曝險。

勞動基金運用局管理近新台幣9兆元（約2,860億美元）的退休和保險資產。勞動基金運用局國外投資組主管林亞倩透露，勞動基金近日已調降委外代操部分的美元計價股票和固定收益曝險，但未提供具體數字。

林亞倩日前接受訪問時說：「去美元化會是一個比較緩慢推進的趨勢。因此我們還是會通過不同資產及幣別的多元配置，來降低單一市場或者貨幣對我們基金整體收益的影

響。」。」她也說，「不過，整個國際市場來看，

確實美元仍然在全球具有韌性，包括在市場深度和流動性方面有優勢。目前市場上確實也找不到替代品。」

勞動基金此舉凸顯全球退休基金和央行在內不少機構投資人對川普政策搖擺不定感到不安之際，正逐步削減美元資產曝險的廣泛趨勢。美元指數去年重挫9%後，今年至今仍呈現下跌之勢。

勞動基金逾半資產配置於海外，主要投資股票和固定收益資產。過去20年來，委外代操的外幣計價合約大多以美元為主。彭博根據勞動基金揭露資料估算，截至3月，勞動基金海外投資總額新台幣5.07兆元中，有3.66兆元委外代操。

林亞倩說，以MSCI全球所有國家指數和彭博全球綜合債券指數為基準，「我們現在的美元資產配置稍微低於基準比重。」

勞動基金也計劃支持台灣將晶片製造經濟體發展為區域金融中心的雄心。在最新的兩項委外代操計畫中，合計約46億美元，勞動基金要求參與的資產管理業者提交更詳細的長期本地資本市場發展計畫。

林亞倩說，這些計畫預計涵蓋在台設立據點、擴大本地人員編制等考量，目前已納入評選委外代操資格的標準之一。

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