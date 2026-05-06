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上游價格下跌、終端需求低迷 中國光電「慘」業 多家龍頭連虧10季

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。（新華社）
中國光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。（新華社）

中國光電產業力推「反內捲」政策，但企業的盈利表現仍未見起色。據統計，2026年首季中國22家光電企業合計營收人民幣958.56億元（約140.3億美元），年減逾11%，淨虧損合計達人民幣105.54億元（約15.4億美元），多家龍頭企業更已連虧10季。

「第一財經」報導，2026年一季度，光電主產業鏈在上游價格下跌、終端需求低迷的雙重壓力下持續虧損。光電主產業鏈22家企業一季度合計實現營收人民幣958.56億元（約140.3億美元），年減逾11%，淨虧損105.54億元（約15.4億美元），但優於上年同期虧損117.26億元（約17.1億美元）。

其中，到今年一季度末，通威股份、隆基綠能、TCL中環等龍頭企業已經連續10個季度淨虧損。

今年第一季度，光電產業鏈價格持續低迷，矽料、矽片大幅跌價，終端市場需求萎縮，導致企業收入下滑、毛利率承壓。整體來看，2026年一季度業績呈現「規模收縮、利潤續虧」的特徵。

通威股份、隆基綠能一季度營收降幅分別達23.9%、18.03%。隆基綠能一季度的總營業收入111.92億元（約16.3億美元），創下自2020年一季度以來的單季營收最低紀錄，通威股份的單季度營業收入也創近五年新低。

淨利方面，5家企業單季度虧逾10億元（約1.4億美元），分別是通威股份、隆基綠能、TCL中環、晶科能源、晶澳科技，有13家企業的扣非淨利潤虧損擴大，表明主營業務盈利能力仍無明顯改善。

展望二季度剩餘時間，目前矽片價格在近期矽料漲價帶動下已趨於穩定，但電池片價格已出現加速下跌跡象，4月單周跌幅超過7%。產業業績能否迎來拐點，仍取決於終端裝機需求的釋放節奏。

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