港交所重啟黃金期貨 港府推進清算系統並研稅務優惠

香港政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂4日透露，港交所計劃於未來數月內重啟黃金期貨交易，並同步優化合約與交收機制。港府將推進貴金屬中央結算系統試營運，並研究稅務優惠措施，以吸引相關機構來港發展黃金交易及結算業務。(中新社)

香港 署理財經事務及庫務局局長陳浩濂4日透露，香港交易所正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易，另其後將在此基礎上，優化合約設計和完善交收機制，詳情將會適時公布。

綜合《香港01》、《信報》等港媒報導，港交所市場主管余學勤表示，會徵詢市場參與者及持份者的意見，優化合約設計和完善機制。他指出，由於地緣政治影響，投資者就黃金買賣和儲備時要分散風險，因此黃金期貨的設計和香港實體黃金生態圈的連動絕對有必要。港交所會繼續研究，迎合投資者需求，讓新的期貨產品交易有更顯著增長。

陳浩濂表示，由政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司，正積極推進清算系統的準備工作，目標在今年內開展清算系統的試營運，往後營運時會參考市場情況及因素，確保系統有效營運，符合市場原則及具競爭力。他提到，港交所正準備於未來數月內重啟黃金期貨交易，其後將在此基礎上優化合約設計和完善交收機制，詳情將適時公布。

對於政府目標3年內黃金倉儲超越2,000噸，陳浩濂稱，按行業經驗，倉儲量可以支援高於倍數的黃金交易量，有信心中央清算系統能有效支援大量而且高頻率的黃金清算需求。

陳浩濂又提到，港府 會研究向在香港進行黃金交易和結算合資格的機構提供稅務優惠，以吸納相關客戶來港擴展業務。而現時已有不同精煉廠在港營運，當局過去一段時間亦接觸到數家國際精煉商有興趣來港設廠，將提供包括物色廠房等相關協助。

至於大宗商品市場，陳浩濂則指出，自倫敦金屬交易所（LME）於2025年1月將香港納入其全球倉庫網絡以來，由7個營運商營運的共15個認可倉庫已投入運作，現時已儲存約2.4萬公噸有色金屬；由財政司司長主持的大宗商品策略委員會亦已於去年底舉行首次會議，從金融創新、基礎設施建設、產業推廣及人才三大方向研究和提出建議。