聯發科因ASIC展望亮眼攀至歷史新高 分析師一面倒看好漲至這價位

分析師紛紛調高聯發科目標股價，平均由財報公布前的2,687元調高為3,191元。（路透）

聯發科周一股價漲停達到歷史新高。這家晶片設計商第1季淨利超越分析師預期，人工智慧（AI）特殊應用晶片（ASIC）事業營收展望更讓市場士氣大振。

彭博彙整數據顯示，聯發科上周四公布財報以來，分析師紛紛調高目標股價，平均由財報公布前的2,687元（新台幣，下同，約84.9美元）調高為3,191元，調漲幅度達19%。高盛 更一舉將目標價調高至5,000元。

聯發科周一漲停，創下盤中歷史新高價2,870元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師詹家鴻（Charlie Chan）等人發布報告說：「2026 年和 2027 年的 ASIC 業績展望應能帶給投資人正面的驚喜。」

鑒於 2 奈米 TPU（張量處理器）出貨增加，大摩上調 2027 年和 2028 年 TPU 營收推估值，分別至 120 億美元與 210 億美元。

大摩報說中：「股價應會對管理階層最新的 AI ASIC（Google TPU）預測做出正面反應。」

花旗陳佳儀（Laura Chen）在內分析師指出：「儘管智慧手機市場疲軟，聯發科第1季淨利表現仍優於預期。」「為反映從雲端到邊緣運算更佳的 AI 商機，我們基於獲利預測調整進一步將目標價調升至3,100元。」

鑑於聯發科對ASIC事業的樂觀展望和在共同封裝光學元件（CPO）開發的成長機會，花旗將聯發科列為90 天內的強勢看漲名單。

彭博行業研究（BI）分析師認為，從聯發科對ASIC的評論可以看見，2026 年底至 2027 年營收會有更強勁成長。他們說：「第二個合作計畫目標在 2027 年底前進入量產，而幾個處於後期階段的機會則顯示客源正進一步擴大。」