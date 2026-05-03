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維持對等貿易協定成果 龔明鑫：有更多優惠會爭取

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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由美國商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，於5月...
由美國商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，於5月3日至6日在美國馬里蘭州登場，台灣今年再度蟬聯最大代表團；台灣代表團今年由龔明鑫、國發會主委葉俊顯一起帶隊。（記者陳熙文／攝影）

美國計畫援引新的法源依據來取代對等關稅政策，台灣經濟部長龔明鑫3日表示，若美國對其他國家的優惠有增加，台灣也會爭取比照更優惠的待遇。

美國總統川普援引1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅政策已經被美國聯邦最高法院裁定違法，川普政府現階段援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，作為替代方案；為期150天的第一波臨時附加關稅預計今年7月24日結束。

美國貿易代表署近日也援引「1974年貿易法案」中的301條款，針對各國強迫勞動、產能過剩等情況啟動調查。

龔明鑫日前率團出發訪美參加由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」；龔明鑫3日參加SelectUSA台灣代表團酒會，針對台美簽署的對等貿易協定，他在受訪時表示，我國在最高法院判決之後，仍與美國商務部持續聯絡，也和美國貿易代表署保持很好的聯繫管道，指雙方達成共識，要維持台美之間已經談好的成果。

龔明鑫說，美國正在尋找其他的法源依據來重新建構關稅政策，台灣要在等一段時間，不過如果其他國家的優惠有調整，例如有更優惠的情況下，台灣也會比照更優惠的待遇，我方希望鞏固這樣的成果。

此外，台積電計畫擴大對美投資，龔明鑫說，台積電在美國的建廠速度非常順利，除了第一座晶圓廠已經開始獲利之外，2、3、4廠也開始啟動建廠，速度非常快；龔明鑫也說，亞利桑那州已逐漸形成產業聚落，預期台積電未來產能成長，建立成熟供應鏈的機會就愈大。

據報導，台積電在亞利桑納州鳳凰城設有先進晶圓廠，但生產出來的晶片還是必須送回台灣封裝，凸顯出美國供應鏈尚有不足。

另外，龔明鑫說，為了讓台美避免雙重課稅法案盡快通過，他們此行也計畫拜會美國財政部和聯邦參議院等。

由商務部主辦的2026年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，於5月3日至6日在美國馬里蘭州登場，台灣今年再度蟬聯最大代表團；龔明鑫說，今年總共有113家廠商，首次代表團人數超過200人，顯見台灣企業對美投資的意願很高。

台灣代表團今年由龔明鑫、國發會主委葉俊顯一起帶隊，訪美行程先前往亞利桑納州，再前往馬里蘭州，預計高峰會之後會訪問休士頓。

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