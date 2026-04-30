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供需失衡 中國光電龍頭隆基綠能連兩年虧損

記者陳湘瑾／綜合報導
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面對光電產業的產能嚴重過剩，中國光電龍頭隆基綠能2025年連續第2年虧損，202...
面對光電產業的產能嚴重過剩，中國光電龍頭隆基綠能2025年連續第2年虧損，2026年一季度虧損進一步擴大。（中新社）

面對光電產業的產能嚴重過剩，中國光電龍頭「隆基綠能」2025年連續第2年虧損，2026年一季度虧損進一步擴大。業者指出，供需失衡使產品價格長期貼近成本，加上原材料上漲，壓縮獲利空間。

隆基綠能28日發布2025年業績報告，全年實現營收人民幣703.47億元（約102.9億美元），年減14.82%；淨虧損人民幣64.20億元（約9.3億美元），與前一年同期相比虧損收窄約20%。

同日發布的2026年一季報顯示，今年1-3月，公司營收人民幣111.92億元（約16.3億美元），年減18.03%；淨虧損人民幣19.2億元（約2.8億美元），與去年同期相比虧損擴大至34%。這意味隆基綠能自2024年首年虧損後，一直延續虧損態勢，截至今年一季度末共虧損人民幣169.38億元（約24.7億美元）。

陸媒「財新網」報導，隆基綠能董事長鐘寶申在財報上稱，過去一年產業供需失衡的局面繼續加劇，光電產品價格持續接近成本價。2025年第四季度銀漿等核心原材料價格的大幅上漲，更是讓經營雪上加霜。

從產品看，隆基綠能主營產品利潤盡失。2025年，隆基綠能的模組及電池部門毛利率為0.19%，較上年減少6.08個百分點；矽片及矽棒板塊毛利率為-5.3%，較上年增加9.01個百分點。

分地區看，國內市場處於虧損狀態，為拖累整體業績主因。海外市場維持盈利。歐洲、美洲、中東非和亞太地區這四大地區占總營收比重為34.7%。

據中國光伏（光電）行業協會統計，截至2025年末，中國矽料、矽片、電池片產能的全球占比均已達到90%以上，模組產能全球占比達80%以上。

隆基綠能財報稱，產能快速擴張，使得行業仍處於嚴重的供需錯配狀態，產業鏈價格和開工率維持低位。2025年新能源電力全面市場化後，光電項目投資收益面臨不確定性，下半年下游需求疲弱，矽料、銀漿等成本上漲，加劇了大型電站訂單的交付壓力，行業虧損態勢延續，落後產能淘汰進程緩慢。

據中國光伏行業協會預計，2026年中國新增太陽能裝機或將迎7年來首降。2026年中國太陽能新增裝機預計年減24-43%，約為180GW至240GW。

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