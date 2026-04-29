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高盛提防中國AI競爭？ 傳在香港禁用Anthropic的Claude模型

編譯黃淑玲／綜合外電
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高盛（Goldman Sachs）傳出在香港禁用Claude模型。 （美聯社）
高盛（Goldman Sachs）傳出在香港禁用Claude模型。 （美聯社）

知情人士對歐美主要財經媒體透露，美國大型投資銀行高盛（Goldman Sachs）在香港的員工，已經在幾周前開始被禁止使用人工智慧（AI）新創公司Anthropic所開發的Claude模型。據了解，這項使用限制是針對「地點」而來，高盛其他駐點到香港出差的員工，在港期間也無法使用Claude。

美國AI公司一向擔心在中國管轄地區使用他們開發的AI模型，主要是怕中國的業者以「蒸餾」的方式，透過密集使用外國模型來訓練自己的新模型。然而，中國自己就先封鎖Claude、OpenAIChatGPT等西方國家AI模型在其境內使用，目前這些西方模型都被擋在所謂的「防火長城」（Great Firewall）之外。

但是香港長期以來大多在北京審查制度之外運作，目前的美國AI模型的使用限制主要是由開發的美國公司自行決定。其他AI公司或大型投資銀行是否跟進，現在還不清楚。

消息來源說，高盛是在向Anthropic諮詢後，對高盛與Anthropic的合約採取了「嚴格解讀」。結論就是，在香港高盛不應使用任何Anthropic產品。知情人士表示，目前不能使用Claude的限制，還沒有擴及高盛與OpenAI等其他AI供應商所提供的產品。

Anthropic的發言人表示，公司從未正式在香港對Claude模型的使用「提供支援」，拒絕進一步評論。高盛也不予置評。

OpenAI先前則是已經提醒美國國會議員，指中國的競爭對手DeepSeek正在使用不公平且日益複雜的方法，從美國領先的AI模型中提取成果，用於訓練DeepSeek R1聊天機器人下一代產品。

白宮本月也指責中國對美國AI實驗室的智慧財產，進行「工業規模」的竊取。

目前沒有證據支持OpenAI對DeepSeek的指控，而中國駐華盛頓大使館則稱白宮的指控是「純屬誹謗」。

高盛在香港限制Claude模型使用，引發市場思考這會不會影響香港以金融與知識中心復甦的發展。因為一旦在香港無法使用最先進的AI模型的話，在地的程式工程師和金融模型建置人員的工作效率，恐會落後。

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