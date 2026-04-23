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台積電ADR溢價降至一年來谷底 瑞銀看好「買ADR賣台股」套利良機

編譯劉忠勇／綜合外電
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瑞銀認為，避險基金交易者宜考慮買進台積電ADR，同時做空在台北交易的股票。（路透...
瑞銀認為，避險基金交易者宜考慮買進台積電ADR，同時做空在台北交易的股票。（路透）

瑞銀（UBS）指出，台積電在台北交易股價和在美國掛牌 ADR 之間的價差縮小，正營造出新的交易良機。

瑞銀台灣證券部門主管宋鼎文（Eric Sung）在報告中寫道，避險基金交易者應考慮買進台積電ADR，同時做空在台北交易的股票。他指出，由伊朗戰爭引發的避險情緒，對外資機構法人的影響比對本土投資人更為顯著；隨著信心好轉，可能會推升 ADR 溢價反彈。

宋鼎文寫道：「雖然油價、通膨和地緣政治最終可能會影響終端需求，但本土投資人更看重在台灣實際看到的 AI 產業由下而上的展望。」他預料本土投資人對台積電股票會保持「堅定不移的信心」，同時他認為外資信心會好轉，將導致 ADR 溢價回歸正常水準。

據彭博編製的數據顯示，台積電 ADR本月平均溢價已滑落至 17%，為一年來低點，低於去年 12 月將近 26%的差距。以日線來看，溢價在台積電上周四法說會同日觸及 10% 的低谷。過去一年來，平均溢價約在 22% 左右。

宋鼎文寫道，對於能夠執行多空策略的避險基金而言，當溢價在10%左右時，買進ADR並賣出台灣股票是合理的做法；而當溢價接近30%時，反向交易則更具吸引力。他說，對於僅做多的投資人來說，在溢價 10% 左右的水準將部分持股轉換為ADR可能較為有利。

台積電 ADR通常處於溢價，是因為相較來說限制少，在台灣掛牌股票若要轉換為ADR，需經主管機關專案核准。此外，外資投資台積電ADR更容易，台積電ADR也因納入費城半導體指數等指標以及熱門的指數股票型基金（ETF）中，迫使追蹤這些指數的基金必須買進在美掛牌的股票。

由於人工智慧（AI）熱潮讓擁有先進晶片製造技術的台積電成為全球市場寵兒，台積電ADR溢價直到去年底前持續擴大。這也使得許多避險基金押注台積電ADR溢價崩跌的交易損失慘重。

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