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AI帶動需求 中國光纖市場量價齊升 價格最高飆升650%

記者謝守真／即時報導
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在人工智慧（AI）需求帶動下，中國光纖產業價格大幅上揚。有業者表示，G.657....
在人工智慧（AI）需求帶動下，中國光纖產業價格大幅上揚。有業者表示，G.657.A2光纖價格由32元升至240元，漲幅達650%。(取材自央視新聞)

人工智慧（AI）應用帶動數據中心需求快速成長，中國光纖市場近期呈現量價齊升態勢，部分產品價格大幅上漲並帶動產業訂單同步增加。有中國業者指出，G.657.A2光纖價格大漲650%，由每「芯公里」（光纜芯數 × 光纜長度）人民幣32元（下同）升至240元。

中國央視新聞指出，今年以來中國光纖產業明顯升溫，江蘇多家企業一季度產銷量年增逾35%，部分企業海外銷售增速超過55%，主要出口北美及東南亞市場，訂單充足，排產已延續至2027年第一季；另有企業產銷量年增接近5倍。

報導並指出，在需求帶動下，價格同步大幅上揚。另有江蘇業者表示，G.657.A2光纖價格由32元升至240元，漲幅達650%。

據了解，光纖為AI時代連接算力與數據的重要基礎設施。烽火通信光纖研發部經理彭楚宇指出，過去萬卡以下規模資料中心僅需數千公里光纖，但隨算力提升，需求可能增加5至10倍。

IT之家指出，本輪漲價並非單一產品現象，而是全品類同步上行。根據英國商品研究所CRU數據，通訊用G.652.D單模光纖價格已由2025年末不足20元/芯公里，上升至2026年4月的85至120元/芯公里，漲幅超過400%。

在集採市場方面，廣東電信對「GYTA-單模G.652D-24芯」光纜最高限價，也由1月的1245元/皮長公里上調至3月的2500元/皮長公里，漲幅逾100%。

央視新聞並指出，業內人士稱，過去數年中國光纖產業主要依賴5G建設需求，曾出現供過於求與價格低迷，部分企業減產或停產；目前則在AI需求推動與供給收縮下進入新一輪需求周期。

中信建投證券通信行業首席分析師閻貴成指，去年全球出貨量約6.5億芯公里，今年需求可能超過8億芯公里，供應缺口約5%至10%。基於此，中國全年景氣與價格維持樂觀。

在產能方面，作為光纖生產的核心零件，光纖預製棒因為技術壁壘高、投資金額大，其擴產週期長達18到24個月，成為限制產業供給能力的瓶頸。為了短期內能增加產量，企業正進行技術改進和資源調配。江蘇亨通光纖科技有限公司研發總監孫偉指出，部分企業透過技術改良與產能協同提升效率，預計今年產能可提升約50%。

另，有專家指出，中國已建成涵蓋光纖預製棒、光纖及光纜的完整產業鏈。中國信息通信研究院技術與標準研究所高級工程師趙鑫稱，隨需求變化，中國產業正由規模擴張轉向技術與效率提升，預期未來5年全球光纖光纜需求年均增長逾5%。

中信建投證券通信行業首席分析師閻貴成指，去年全球出貨量約6.5億芯公里，今年需求...
中信建投證券通信行業首席分析師閻貴成指，去年全球出貨量約6.5億芯公里，今年需求可能超過8億芯公里，供應缺口約5%至10%。基於此，中國全年景氣與價格維持樂觀。(取材自央視新聞)

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