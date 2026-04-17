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擠下貴州茅台 源杰科技登上A股股王

記者陳宥菘／綜合報導
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源杰科技成立於2013年，主營業務聚焦光晶片的研發、設計、生產與銷售，是大陸少數...
源杰科技成立於2013年，主營業務聚焦光晶片的研發、設計、生產與銷售，是大陸少數能自主研發和生產半導體雷射器晶片的公司。(取材自源杰科技官網)

中國人氣CPO概念股源杰科技17日在中國A股股價升逾9%，最高一度達到1436.1元人民幣，市值逾1200億元人民幣，擠下貴州茅台，成為A股新股王。

香港經濟日報報導，灼識諮詢報告顯示，以2025年的對外銷售收入計，源杰科技是全球第六大激光器芯片供應商以及全球第二大硅光高速率光互連產品激光器芯片供應商。源杰科技公司官網顯示，該公司專注於進行高速的半導體晶片的研發、設計和生產，產品涵蓋從2.5G到50G磷化銦（InP）雷射晶片，擁有完整獨立的自主智慧財產權，從最終的使用場景來看，產品廣泛應用於光纖到戶、資料中心與雲端計算、5G移動通訊網、通訊骨幹網路和工業物聯網等。

科創板日報報導，對公司股價上漲，源杰科技表示，可能是因為近期整個光通訊模組及上下游行業板塊整體股價普遍增長，形成行業帶動效應，推動公司股價同步上漲。

從成為A股史上第8支千元股，到超越貴州茅台登頂股王，源杰科技只用了19個交易日。自2024年9月24日至今，貴州茅台累計漲幅近20%，源杰科技累計漲幅近1500%。隨著源杰科技股價登頂，中國國產AI算力晶片加速發展的趨勢更加明晰。中國銀河證券認為，AI算力需求加速光模組迭代升級及商業化放量。

源杰科技產品覆蓋2.5G、10G、25G及更高速率雷射晶片。CPO架構中，光引擎依賴連續波（CW）雷射器提供穩定光源。源杰科技已實現‌70mW及以上功率CW晶片‌的量產，產品覆蓋400G至1.6T光模組需求，已通過客戶認證，並用於Nvidia輝達(另稱英偉達)CPO交換機光引擎。

被擠下股王寶座的貴州茅台則受中國國內經濟大環境影響，16日公布2025年財報顯示，全年營業收入1688.38億元（人民幣，單位下同），按年跌1.2%；淨利潤823.2億元，按年下跌4.5%。這是貴州茅台2001年上市以來，首次營業收入及利潤雙下跌。

第一財經指出，考慮到2025年前三季，茅台的營業總收入增長6.3%、淨利潤按年增6.3%，反映第四季業績有所下滑，一方面由於2026年春節較晚，存在春節錯位因素，另一方面也與中國國內經濟大環境影響有關。

茅台表示，去年醬香系列酒產品結構調整影響營業收入。去年茅台酒收入為1465億元，按年增0.39%，占比超過85%，但其他其他系列酒按年跌9.8%，至222.84億元。

2025年對於中國白酒行業而言是艱難的一年。據報導，行業整體承壓，規模以上白酒酒企產量按年下降12.1%，連續第九年下滑；2025年前三季，20家A股白酒上市公司營收合計按年下降5.9%，淨利潤下降6.9%，行業下行壓力顯著。

中國白酒龍頭貴州茅台16日晚間公布2025年財報，收入與利潤都下跌，是2001年...
中國白酒龍頭貴州茅台16日晚間公布2025年財報，收入與利潤都下跌，是2001年在上交所上市以來首次。（路透）

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