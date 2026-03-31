我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

近6000萬人無償照顧家人 經濟產值逾兆元 5000元照護抵稅還卡在國會

Fed鮑爾勉勵哈佛學生：求職困難只是暫時

愛奇藝擬赴港上市、啟動回購 台訂閱占比逐年下跌

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愛奇藝公告已以保密方式向港交所提交上市申請，並啟動一億美元回購計畫。（路透）
愛奇藝公告已以保密方式向港交所提交上市申請，並啟動一億美元回購計畫。（路透）

愛奇藝公告已以保密方式向港交所提交上市申請，並啟動1億美元股份回購計畫。受營收下滑與產業競爭影響，愛奇藝近期股價探低。此外，在台訂閱占比由過去逾六成降至約10.9%，市場地位轉弱。

愛奇藝在聲明表示，此舉是要「提升在香港資本市場的融資能力，通過吸引更多亞洲地區的機構及個人投資者，拓寬公司的股東基礎，同時提升公司的國際品牌影響力」。

聲明稱，上市細節尚未最終確定。彭博去年8月引述知情人士報導稱，愛奇藝尋求通過在香港上市融資3億美元。

另外，愛奇藝董事會獲准一項股份回購計劃，可在未來18個月內，回購最多1億美元的股份。該股份回購計劃自批准之日起立即生效。

愛奇藝於2018年4月在美股上市。近年受產業環境等因素影響，愛奇藝股價持續走低。近期愛奇藝連創上市以來新低，最新收盤價為每股1.27美元，市值約12億美元。

愛奇藝最新財報顯示，2025年全年營業收入為人民幣272.9億元，年減近7%。其核心收入來源會員服務收入人民幣168.1億元，年減約5%。與此同時，愛奇藝正在開展短劇、樂園等多項新業務布局，面臨長期大量資金投入。

愛奇藝在台灣的訂閱表現也呈現下滑趨勢。NCC《114年通訊傳播市場報告》顯示，民眾付費訂閱的OTT TV服務中，2017至2019年皆以愛奇藝位居第一，然而比例從64.9%下滑至54.8%，2020年進一步減少至42.4%，當年經濟部修法禁止大陸OTT影音平台透過代理或經銷等方式在台經營，愛奇藝並在2021年底正式結束與台灣代理商的業務合作。

2025年數據顯示，台灣民眾付費訂閱之OTT TV服務中，愛奇藝以10.9%位居第三，第一、二名分別是Netflix和Disney+。

香港

上一則

法國新創融資8.3億美元 買1.38萬顆Nvidia晶片

下一則

對抗油價衝擊 南韓追加預算173億美元超前部署 支持凍漲在內穩定措施

延伸閱讀

Meta留高層人才 效仿特斯拉提供股票選擇權

Meta留高層人才 效仿特斯拉提供股票選擇權
外賣補貼最大苦主…美團去年大虧34億美元

外賣補貼最大苦主…美團去年大虧34億美元
香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後終於賺錢

香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後終於賺錢
Meta估值拚9兆元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億

Meta估值拚9兆元？學馬斯克玩法 高層薪酬綁股價 達標領數億

熱門新聞

台灣汽油價格低於全球許多主要國家。本報系資料照

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

2026-03-28 12:30
油價隨伊朗戰爭拖長愈飆愈高，可能重創消費者，若是需求萎縮與物價下跌形成惡性循環，終將把經濟推落衰退。（路透）

伊朗戰爭只會重燃美國通膨？專家：通縮後果更恐怖「上回是金融海嘯」

2026-03-27 07:10
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
即使美伊馬上達成停火，全球油氣市場恐怕仍要至少4個月，才可能勉強恢復接近正常的狀態。（路透）

就算美伊今天停火 能源供應何時回穩？最快「這時間」

2026-03-23 11:27
國際油價周一（23日）暴跌超過10%，因川普總統釋出和談訊息。圖為奈及利亞的煉油廠設施。(路透)

油價暴跌10%摜破100美元 川普：油價會像石頭掉下來

2026-03-23 20:07
到目前為止，美國經濟與企業基本面仍穩健，可望繼續支撐股市。（路透）

中東戰爭將進入第五周 未來一周美股要觀察三大變數

2026-03-29 07:10

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物