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中芯國際公布2025年財報 營收、獲利雙創歷史新高

記者林茂仁／綜合報導
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中芯國際2025年財報營收獲利雙創歷史新高。（本報資料照片）
中芯國際2025年財報營收獲利雙創歷史新高。（本報資料照片）

中芯國際26日晚間公布2025年財報，營收人民幣93.27億美元，年增16.2%，淨利潤6.85億美元，年增39%，雙雙創下歷史新高，產能利用率升至93.5%，帶動毛利回升至21%，公司預估，2026年營收增幅將高於可比同業平均值，資本支出與2025年大致持平。

華爾街見聞報導，中芯國際2025年持續保持高研發投入，研發投入7.74億美元，占銷售收入8.3%，產能持續提高，折合8吋標準邏輯的月產能規模突破百萬片，產能利用率升至93.5%，提高8個百分點，全年晶圓出貨量年增20.9%至969.7萬片。

中芯2025年營收93.27億美元，超越2022年創下的72.73億美元紀錄，成為公司有史以來最高年度營收。收入增長主要由出貨量驅動，晶圓出貨量年增20.9%，而平均售價從前年每片933美元小幅下降至907美元。晶圓製造代工業務收入為87.96億美元，年增17.5%。

中芯毛利由前年14.48億美元增至19.57億美元，增幅35.1%。經營利潤由前年4.74億美元大幅增長134.2%至11.1億美元，主要受益於收入增加及一般行政開支收窄（從5.8億美元降至5.26億美元）。歸屬母公司股東的扣除非經常性損益淨利潤為5.76億美元，年增56%，增速高於含非經常性損益的淨利潤，盈利品質提升。EBITDA達52.56億美元，年增20%，EBITDA利潤率升至56.4%。

值得注意的是，折舊及攤銷金額全年達38.1億美元，較前年的32.23億美元增加約18%，折舊壓力持續上升。在此背景下，毛利率仍能提升3個百分點，體現出產能利用率與產品組合優化對盈利能力的正向支撐。

截至2025年底，中芯折合8吋標準邏輯的月產能達105.87萬片，全年產能利用率達93.5%，提升8個百分點，在建工程帳面價值為131.79億美元，反映仍有大量產能建設在途。

2025年中國區營收占比升至85.6%，較前年的84.6%進一步提高，本土化替代趨勢延續。從應用結構來看，消費電子類晶圓銷售占比由37.8%擴大至43.2%，成為最大應用類別。

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