我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

中國車市前2月「內冷外熱」 出口成為支撐力道

記者張鈺琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年前2個月，中國汽車市場內銷年減兩位數，出口則維持成長，成為支撐整體市場的重要來源。（圖：取材自新浪網）
今年前2個月，中國汽車市場內銷年減兩位數，出口則維持成長，成為支撐整體市場的重要來源。（圖：取材自新浪網）

人民日報25日報導，受政策調整與需求變化等短期因素影響，今年前2個月，中國汽車國內市場銷量出現兩位數年減。與此同時，海外市場維持成長，1至2月汽車出口達135.2萬輛，年增48.4%，成為支撐整體市場的重要來源。

報導指出，內外銷「一降一增」的情況，反映中國汽車市場結構出現變化。在整體銷量規模已處高位背景下，產業成長動能逐步由內需轉向外銷，出口重要性提升。

中國汽車工業協會數據顯示，2025年中國汽車內銷2730.2萬輛，年增6.7%，但仍低於2017年2798.8萬輛的高點，顯示內需市場已連續多年在高位區間波動，成長空間有限。報導稱，這一方面反映汽車產業正由「量的增長」轉向「質的提升」，另一方面也顯示海外市場已成為產業的重要成長動能。

報導提及，近年隨著新能源車與相關技術發展，中國車企持續推出新產品，包括動力電池、智慧駕駛等領域的升級；同時，市場競爭趨於激烈，過去以價格競爭帶動銷量的模式正逐步調整。

中國車企加快布局海外市場，出口目的地已由過去以新興市場為主，逐步擴展至歐洲等高價值市場。在此過程中，業者除面臨傳統車廠競爭外，也須應對在地化生產、補貼調查、碳關稅及資料合規等要求。報導指出，在地緣政治風險升高與貿易保護主義抬頭的背景下，相關挑戰與不確定性仍將持續。

新興市場

上一則

AI狂潮推升晶片業霸權 全球市值25大企業 半導體股占7席

下一則

OpenAI旗下影音生成服務Sora 將成絕響

延伸閱讀

中國「汽車之家」千萬粉社群全被禁止關注 曾遭官方點名發布錯誤評測

中國「汽車之家」千萬粉社群全被禁止關注 曾遭官方點名發布錯誤評測
人民幣近期走勢值得關注 學者解釋今年大陸政策驅動下「有升值可能」

人民幣近期走勢值得關注 學者解釋今年大陸政策驅動下「有升值可能」
福斯轉型壓力大 CEO：德國車廠應借鑑中國產業規畫模式

福斯轉型壓力大 CEO：德國車廠應借鑑中國產業規畫模式

英媒：西方電動車轉型放緩 恐讓中國搶占市場

英媒：西方電動車轉型放緩 恐讓中國搶占市場

熱門新聞

投資住宅在通膨期間表現出色。示意圖。（本報檔案照）

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

2026-03-20 12:50
最新調查顯示，經濟學者認為油價必須漲到每桶138美元，且至少持續三周，美國經濟衰退的機率才會超過50%。路透

戰爭只是暫時的？經濟學家預測年底油價回落至這個數字

2026-03-20 12:15
全球最大液化天然氣樞紐卡達拉斯拉凡工業城，在中東戰火中遇襲受損，衝擊國際市場供應。(美聯社)

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

2026-03-20 01:00
示意圖。（新華社）

美股面臨黑天鵝來襲？策略師：史坦普500恐跌20%

2026-03-18 12:04
輝達執行長黃仁勳。（路透）

Nvidia工程師別踩禁忌 黃仁勳：若沒做這件事「我會氣到不行」

2026-03-20 07:20
繼會計疑雲後，美超微再陷涉嫌違反美國出口管制的風暴。(路透)

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

2026-03-19 20:42

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭