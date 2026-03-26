中國車市前2月「內冷外熱」 出口成為支撐力道

今年前2個月，中國汽車市場內銷年減兩位數，出口則維持成長，成為支撐整體市場的重要來源。（圖：取材自新浪網）

人民日報25日報導，受政策調整與需求變化等短期因素影響，今年前2個月，中國汽車國內市場銷量出現兩位數年減。與此同時，海外市場維持成長，1至2月汽車出口達135.2萬輛，年增48.4%，成為支撐整體市場的重要來源。

報導指出，內外銷「一降一增」的情況，反映中國汽車市場結構出現變化。在整體銷量規模已處高位背景下，產業成長動能逐步由內需轉向外銷，出口重要性提升。

中國汽車工業協會數據顯示，2025年中國汽車內銷2730.2萬輛，年增6.7%，但仍低於2017年2798.8萬輛的高點，顯示內需市場已連續多年在高位區間波動，成長空間有限。報導稱，這一方面反映汽車產業正由「量的增長」轉向「質的提升」，另一方面也顯示海外市場已成為產業的重要成長動能。

報導提及，近年隨著新能源車與相關技術發展，中國車企持續推出新產品，包括動力電池、智慧駕駛等領域的升級；同時，市場競爭趨於激烈，過去以價格競爭帶動銷量的模式正逐步調整。

中國車企加快布局海外市場，出口目的地已由過去以新興市場 為主，逐步擴展至歐洲等高價值市場。在此過程中，業者除面臨傳統車廠競爭外，也須應對在地化生產、補貼調查、碳關稅及資料合規等要求。報導指出，在地緣政治風險升高與貿易保護主義抬頭的背景下，相關挑戰與不確定性仍將持續。