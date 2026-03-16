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Nvidia年度GTC 鴻海等15台廠赴加州搶AI商機

財經新聞組／綜合報導
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Nvidia年度GTC大會將於美國時間16日登場，鴻海、緯創等台廠董座親赴加州聖荷西與會。（取材自Nvidia官網）
Nvidia年度GTC大會將於美國時間16日登場，鴻海、緯創等台廠董座親赴加州聖荷西與會。（取材自Nvidia官網）

Nvidia（輝達，又譯英偉達）年度盛會「GTC 2026」美國時間16日至19日登場，台廠精銳盡出，以鴻海董事長劉揚偉為首，包括緯創、緯穎、英業達、仁寶、和碩、華碩、雙鴻、勤誠等15家供應鏈董總／執行長級親赴美國加州聖荷西與會，帶頭搶AI商機。

據統計，今年GTC共有超過20家台廠參與，代工廠包含鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、和碩、仁寶；品牌廠華碩、技嘉、微星及宏碁集團旗下安圖斯科技；電源雙雄台達電、光寶，以及貿聯-KY、勤誠、雙鴻、研華、新漢、所羅門及廣運等輝達關鍵元件夥伴皆將與會。

鴻海由劉揚偉領軍參展，這是他第三度親征GTC。劉揚偉透露，有準備一份與輝達最新Vera Rubin平台相關的特別禮物，送給輝達執行長黃仁勳。

鴻海也會在GTC展示Vera Rubin平台相關產品，包括AI伺服器機櫃、運算托盤、散熱系統，以及電源等相關零組件，展現集團強大的垂直整合能力。

緯創、緯穎分別由兩家公司總經理林建勳、林威遠帶隊，都將秀出全新Vera Rubin解決方案。英業達總經理蔡枝安、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）亦將帶領旗下團隊參加GTC。

和碩今年由共同執行長鄭光志出席GTC；宏碁則由旗下伺服器廠安圖斯科總經理李占傑領軍，此為安圖斯首次參展。

品牌廠方面，今年入列GTC鑽石級贊助商的華碩，除了伺服器操盤手、華碩全球資深副總裁朱培蘭出席外，華碩共同執行長許先越亦將赴會。技嘉、微星分別由共同總經理李宜泰、企業平台解決方案總經理許言聞領軍。

電源雙雄亦有大咖領軍。台達電由副董事長柯子興、電源與零組件事業範疇執行副總裁史文景共同率隊參與，預期將大秀創新的800V高壓直流（HVDC）電源架構及液冷散熱技術，展現從電網到晶片全方位電源及散熱技術解決方案。

光寶也是輝達AI伺服器電源重要供應商之一，今年第二度參與GTC，預計將展出次世代高功率運算需求的800 VDC兆瓦級電源機櫃，以及液冷的系統整合方案。

其他關鍵元件協力廠方面，伺服器機殼龍頭勤誠由執行長陳亞男領軍，散熱模組大廠雙鴻由董事長林育申帶隊，除將展示台灣AI零組件技術實力外，預料也將與輝達團隊進一步合作。

所羅門董事長陳政隆、新漢董座林茂昌、廣運總經理柯智鈞等輝達機器人夥伴也將親自出席GTC。

貿聯則由運算運輸事業群資深副總林明村帶隊，並將展示電力傳輸，以及資料傳輸兩大領域先進技術。

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