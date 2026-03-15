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全球AI熱潮 中國AI新創企業「月之暗面」市值3個月翻4倍

記者謝守真／即時報導
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中國AI新創公司月之暗面Kimi最新估值已上升至180億美元，3個月內估值翻了4倍。不僅如此，新一輪10億美元融資也正在進行中。（取材自月之暗面官網）
中國AI新創公司月之暗面Kimi最新估值已上升至180億美元，3個月內估值翻了4倍。不僅如此，新一輪10億美元融資也正在進行中。（取材自月之暗面官網）

人工智慧（AI）公司近年來成為全球資本市場熱捧寵兒，中國AI新創企業月之暗面（Moonshot AI）正在進行新一輪融資，計畫籌集最高10億美元，估值已升至約180億美元，顯示其估值在3個月內翻了4倍多。

彭博指出，消息人士透露，月之暗面已啟動討論最新一輪融資，其在今年早些時候完成逾7億美元融資，當時估值達到100億美元；去年底完成5億美元融資時估值僅為43億美元，而當前估值有了顯著提升。消息人士稱，最新一輪資參與方尚不明朗。

華爾街見聞提到，月之暗面在短短3個月，已先後完成3輪融資，創下中國大模型企業連續融資最多紀錄，成為中國估值最快突破百億美元的AI獨角獸公司之一。

月之暗面旗下AI代理產品Kimi Claw自推出後爆發式增長，1月底以來20天收入已超2025年全年。全球支付平台Stripe數據顯示，Kimi個人訂閱用戶1月支付訂單數月增8280%，2月再增123.8%，已進入Stripe全球榜單前十。

另，每日經濟新聞稱，月之暗面近期密集推出新產品和能力升級，包括萬億參數開源多模態大模型Kimi K2.5及Kimi Claw Beta版，支持圖文雙輸入、代理集群調度、代碼與複雜任務處理。Kimi Claw亦可內置微博、企業微信插件，支持遠程操控AI代理執行任務，並適配飛書、釘釘等主流辦公平台。

公開資料顯示，月之暗面由前清華大學教授楊植麟創立，他曾在Meta及谷歌參與AI研發。楊植麟在全員信中表示，新一輪融資金額超過大部分IPO募資及上市公司定向增發，可從一級市場募集更多資金。

此前，月之暗面C輪及後續融資資方包括阿里巴巴、騰訊、五源資本、高榕創投、九安醫療等產業及投資機構。

圖為月之暗面旗下Kimi K2.5模型介面。（取材自月之暗面官網）
圖為月之暗面旗下Kimi K2.5模型介面。（取材自月之暗面官網）

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