好市多單季淨利潤20億美元 中國市場本土化面臨大考

與全球增長形成對比，Costco入華多年擴張節奏偏慢，門店數量、線上能力與本土化適配均落後於主要對手。圖為Costco上海浦東店。(中新社)

全球會員制倉儲零售龍頭好市多(Costco)交出穩健財報。公司日前發布2026財年第二季度（2025年11月24日至2026年2月15日）業績，受到「低毛利+會員費」的經典模型實現穩健增長，營收695億美元，年增9%；淨利潤20億美元，年增13%，營收與利潤雙雙超出市場預期。

但亮眼財報的另一面，是在中國市場的相對滯後。與全球增長形成對比，Costco入華多年擴張節奏偏慢，門店數量、線上能力與本土化適配均落後於主要對手。當前中國會員制商超已進入深度競爭階段，外資品牌分化、本土玩家聚焦突圍的格局。在即時零售與供應鏈 效率重塑行業的當下，國際模式與本土需求的融合，正決定下一階段的市場座次。

21世紀經濟報導，在全球零售環境偏弱背景下，Costco依靠「低毛利+會員費」的經典模型實現穩健增長，全球付費會員增至8210萬，會員費收入13億美元，年增13%，成為利潤核心支柱。

本季度Costco多項核心指標向好，剔除油價與匯率後，全球同店銷售額增長6%，客流量增長3%，客單價提升4%；數字管道銷售額年增21%，線上化提速明顯。北美市場依然是基本盤，美國、加拿大同店增長穩健，國際業務保持增長，中國春節因素對海外市場形成一定拉動。

會員與盈利模型依舊穩固。Costco全球會員續費率維持在高位，美國及加拿大地區續費率達92%，會員費幾乎對應公司全部利潤，形成「商品低價引流、會費穩定盈利」的閉環。公司毛利率約11%，費用率優化至9%，一升一降支撐盈利增速快於收入增速。

但中國市場成為明顯短板。截至2026年初，Costco在中國僅佈局7家門店，集中於長三角與珠三角，尚未進入北方市場；同期直接對手山姆中國門店已突破60家，2025年銷售額突破人民幣1400億元，付費會員超1070萬。擴張速度差距背後，是本土化適配不足：線上SKU偏少、配送門檻高、時效體驗不及本土與競品，會員續卡率顯著低於全球平均水準。

多位零售分析師表示，Costco的全球成功依賴大店模型、極致精選與強供應鏈，但中國市場已被即時零售、前置倉、多時段配送重新定義，單純複製美式大店，難以滿足城市家庭「高頻+快送」的日常需求。中國總部建設與區域供應鏈佈局仍在推進，短期內難以改變追趕態勢。

中國連鎖經營協會資料顯示，付費會員制已成為商超行業確定性增長賽道。當前市場格局清晰分化，競爭從「開店競賽」轉向商品力、履約力、會員運營力的綜合比拼。

外資會員店路徑分化。Costco堅持全球統一模型，靠進口與自有品牌吸引忠實客群，走「小而美、慢擴張」路線；麥德龍PLUS依託股東資源與B端資源，聚焦城市家庭與企業客戶；奧樂齊等硬折扣店則以社區小店錯位競爭，不直接參與大店肉搏。

本土玩家從規模化轉向精細化。盒馬X會員店收縮調整後，更注重單店盈利與商品差異化；Fudi、胖東來等區域品牌依託本地供應鏈與使用者營運，形成區域壁壘；傳統商超如永輝、步步高則將會員體系作為轉型抓手，以付費會員提升客單價與複購。

行業共識是，會員制商超的核心不再是「收會費」，而是持續提供差異化價值。中國消費者對價格敏感、對時效要求高、對口味與場景偏好多元，誰能把全球供應鏈與本地產能結合、把大店體驗與即時配送結合，誰就能佔據主動。

中國連鎖經營協會秘書長彭建真表示，會員制零售進入下半場，比拼的不再是單一門店數量，而是「商品+服務+數位化」的綜合能力。全球供應鏈能力是外資會員店的長期壁壘，但能否轉化為中國消費者認可的性價比與便利性，將決定最終市占。