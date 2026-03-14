指標意義 小米新SU7電動車上漲6%

圖為小米電動汽車SU7 Ultra。(中新社)

小米董事長雷軍 13日在社交媒體發文稱，新一代SU7電動車 ，這個月，終於要正式發布了，新一代SU7肯定會漲價，成本也上升了不少。根據媒體測算，新一代SU7電動車標準版價格約上漲6%。在中國汽車頻頻降價之際，小米汽車藉由車型小改款調漲價格具有指標意義。

華爾街 見聞報導，小米新一代SU7將於3月正式發布，並提前公布九款顏色，已開啟小訂，預售價人民幣22.99萬元（約3.3萬美元）起。新一代SU7在安全、駕控等方面全面升級，全系標配雷射雷達，配備三重冗餘機械門把手。第一代SU7已停產。

雷軍說，不少人曾經問，小米汽車作為一個後來者，五年時間，能把車造好嗎？過去2年的成績，足以說明小米汽車的投入和實力。我深知，一個後來者，肯定要接受更多的審視與考驗，只有持續拿出無可爭議的成績， 才能真正贏得普遍的認可。這就是後來者的代價，也是造一輛「經得起時間考驗的好車」的必由之路。

雷軍指出，如果有人問我，過去兩年你們最大變化是什麼？我想，有很多變化，最大的變化就是更從容，不慌不亂，按照自己的節奏，做自己相信的事。造車對小米來說，是一場馬拉松，一步一步踏實地往前走，不要那麼急，也不要那麼卷。專心投入、認真造車，對我們來說，本身就很有鬆弛感、很從容。

雷軍說，在第一代SU7基礎上，經過2年多打磨，新一代SU7，在安全、駕控、智慧體驗和豪華質感上，都有了更大的提升，當然，成本也上升了不少。我們也提前告訴大家，新一代SU7肯定會漲價。因為我們相信，車主朋友們一定會覺得新一代SU7更好更值。

小米官宣新一代SU7開啟小訂。該車型分為標準版、Pro版和Max版。