外賣大戰拖累 京東上季淨利減9成

即時零售等新賽道重塑科企表現，京東5日公布的第四季收入按年微增1.5%至3523億元(人民幣，下同)，期內歸屬股東利潤盈轉虧，蝕27億元，經調整淨利潤大減90.3%至11億元，惟各項數據仍略勝市場預期；派發末期息每股50美仙，按年持平。京東昨收報96.95港元，跌1.1%。

香港文匯報報導，在第四季，中國「外賣大戰」現偃旗息鼓跡象，京東季內新業務板塊收入按年增加2倍至141億元，同時經營虧損擴大至148億元，這一數據2024年僅有8.9億元。新業務板塊包括京東外賣、京東產發、京喜及海外業務等。

首席執行官許冉在電話會議中表示，京東外賣保持健康發展，訂單量勢頭穩健，且餐飲訂單結構更加健康，同時第四季外賣總投入規模環比繼續收窄，虧損亦逐季收窄。這主要得益於京東外賣深耕用戶體驗和心智、精進運營效率，以及理性應對行業競爭。

她還透露，京東外賣與京東零售的協同效應也在穩步釋放，在用戶增長、購物頻次提升、跨品類購買行為等方面繼續取得明顯進展。在AI應用方面，公司已將AI全面應用於內部運營並為用戶提供更智能的體驗，充分釋放其變革性的潛力。

以2025年全年計，京東收入按年增加13%至1兆3091億元，歸屬股東淨利潤縮水53%至196億元，經調整淨利潤同比跌43.5%至270億元。首席財務官單甦評價，全年股東回報保持強勁，總回報率達到約10%；其中，回購股份占流通在外普通股的6.3%，回購總金額約30億美元，年度現金股利約14億美元，公司未來將繼續通過穩健的業務發展及股東回報承諾為股東創造價值。

此外，同系京東物流去年全年收入2171億元，同比增長18.8%；股東應占盈利66億元，按年增長7.3%，每股盈利1.06元，不派末期息。京東健康去年全年收入升26.3%至734億元，股東應占盈利升近3成至53.75億元，每股基本盈利1.7元，不派息。