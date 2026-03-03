中國阻升人民幣 外匯風險準備金率降至0

去年下半年以來，人民幣對美元就不斷走高，為此，大陸央行宣布3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%調降至0。（美聯社）

人民幣對美元於2025年底升破7.0關口，隨後仍持續走強。為此，中國人民銀行（人行）2月27日宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。上海第一財經指出，此舉可降低企業遠期購匯成本、支持實體經濟匯率風險管理，同時釋放逆周期調節信號，緩和近期人民幣偏快升值走勢。

政策發布後，當日離岸人民幣對美元隨即由漲轉跌，瞬間大貶逾100個基點，失守6.85關口。

時代財經指出，2025年，美元指數經歷自2017年以來最劇烈的年度下跌，導致離岸人民幣對美元在2025年4月來到7.42的波段低點後就一路走升，今年2月26日盤中一度觸及6.82，不到12個月累計升值已達8%。

為阻升人民幣，人行2月27日宣布，3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，這也是人行時隔近三年半後，再次動用該工具。2022年9月，面對人民幣對美元匯率連續走低，人行曾將遠期售匯業務外匯風險準備金率從0上調至20%。

上海第一財經指出，遠期售匯業務的外匯風險準備金率是人行針對銀行遠期售匯業務創設的逆周期宏觀審慎管理工具，於2015年「8·11」匯改後首次納入政策框架。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，銀行遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調，會直接導致銀行辦理遠期售匯業務的成本下降，進而降低企業遠期購匯成本。這將鼓勵企業辦理遠期購匯，有效降低企業匯率風險管理成本。