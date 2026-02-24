在「廣貨行天下」春季行動帶動下，深圳華強北科技年貨持續走俏。圖為外國客戶試用店內的人形機器人。（取材自深圳特區報）

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不停，前台人員應接不暇。」

據深圳特區報報導，近日，深圳華強北「中國電子第一街」熱度拉滿，消費、創業、全球熱三熱共振，繪就新春經濟鮮活圖景。受惠於「廣貨行天下」外溢效應，馬年春節 全域營收年增35%。

廣貨熱銷帶動市場持續火爆，科技年貨消費井噴。近兩個月，華強北科技產品銷售額較平日成長超30%，AI 眼鏡銷量激增70%-80%，「華強北AI八駿」優惠持續發力，這裡成為全國科技年貨採購首選地。

「廣貨行天下」不只做強商貿，更讓華強北變身城市網紅文旅目的地，帶旺片區住宿。春節假期，華強北周邊飯店預訂量年增35%，平均入住率達80%，較去年同期提升28個百分點，外籍人士入住率翻倍。全球客商採購洽談、市民遊客打卡遊玩、家庭反向團圓疊加，60歲以上老人入住量年增56%，逛科技商圈、住飯店團圓成為新春新風尚。

飯店燈火不熄，創新節奏不停。大批創客留深過年，大批客商前來採辦科技年貨，客房變身臨時辦公點，即時對接海外訂單、跟進生產進度。賽格電子市場春節不打烊，零件、AI模組諮詢量、成交量倍增。 2026年，華強北AI產品占比從2023年12%躍升至41%，「AI+硬體」創新成果不斷湧現，OPC（人工智慧 時代一人公司）生態蓬勃發展，上午設計、下午打樣、隔日量產的深圳速度持續上演。

新春華強北，開放聯通世界。商圈日均客流75萬人次，超7000名外籍客商來自183個國家和地區，在華強北過年的外國客商占比去年同期提升50%。240小時過境免簽政策，讓海外採購商實現商務考察與新春體驗無縫銜接。華強北一站式供應鏈高效便捷，貨品「一周出海」，日均發件超300萬件，四成發往全球，年貨貨值突破千億人民幣。

從消費熱潮到創新一線，從供應鏈樞紐到開放窗口，華強北的新春熱度，是新質生產力驅動高品質發展的生動縮影。以人工智慧為核心，華強北正從「中國電子第一街」加速邁向「全球人工智慧第一街」「OPC第一街」，在馬年春天續寫中國智造新精采。