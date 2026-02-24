我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

科技年貨效應 華強北春節全域營收年增35%

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在「廣貨行天下」春季行動帶動下，深圳華強北科技年貨持續走俏。圖為外國客戶試用店內的人形機器人。（取材自深圳特區報）
在「廣貨行天下」春季行動帶動下，深圳華強北科技年貨持續走俏。圖為外國客戶試用店內的人形機器人。（取材自深圳特區報）

「紅色橫幅醒目亮眼，街巷晝夜人聲鼎沸，多國語言交織迴盪，遊客拖箱打卡，客商攜樣洽談。創客忙碌調試，周邊飯店滿房提示滾動不停，前台人員應接不暇。」

據深圳特區報報導，近日，深圳華強北「中國電子第一街」熱度拉滿，消費、創業、全球熱三熱共振，繪就新春經濟鮮活圖景。受惠於「廣貨行天下」外溢效應，馬年春節全域營收年增35%。

廣貨熱銷帶動市場持續火爆，科技年貨消費井噴。近兩個月，華強北科技產品銷售額較平日成長超30%，AI眼鏡銷量激增70%-80%，「華強北AI八駿」優惠持續發力，這裡成為全國科技年貨採購首選地。

「廣貨行天下」不只做強商貿，更讓華強北變身城市網紅文旅目的地，帶旺片區住宿。春節假期，華強北周邊飯店預訂量年增35%，平均入住率達80%，較去年同期提升28個百分點，外籍人士入住率翻倍。全球客商採購洽談、市民遊客打卡遊玩、家庭反向團圓疊加，60歲以上老人入住量年增56%，逛科技商圈、住飯店團圓成為新春新風尚。

飯店燈火不熄，創新節奏不停。大批創客留深過年，大批客商前來採辦科技年貨，客房變身臨時辦公點，即時對接海外訂單、跟進生產進度。賽格電子市場春節不打烊，零件、AI模組諮詢量、成交量倍增。 2026年，華強北AI產品占比從2023年12%躍升至41%，「AI+硬體」創新成果不斷湧現，OPC（人工智慧時代一人公司）生態蓬勃發展，上午設計、下午打樣、隔日量產的深圳速度持續上演。

新春華強北，開放聯通世界。商圈日均客流75萬人次，超7000名外籍客商來自183個國家和地區，在華強北過年的外國客商占比去年同期提升50%。240小時過境免簽政策，讓海外採購商實現商務考察與新春體驗無縫銜接。華強北一站式供應鏈高效便捷，貨品「一周出海」，日均發件超300萬件，四成發往全球，年貨貨值突破千億人民幣。

從消費熱潮到創新一線，從供應鏈樞紐到開放窗口，華強北的新春熱度，是新質生產力驅動高品質發展的生動縮影。以人工智慧為核心，華強北正從「中國電子第一街」加速邁向「全球人工智慧第一街」「OPC第一街」，在馬年春天續寫中國智造新精采。

世報陪您半世紀

AI 春節 人工智慧

上一則

資金避險 金價連三周走高 比特幣跌破65000美元

下一則

聯發科老董蔡明介：今年AI仍熱 將持續投資

延伸閱讀

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」
北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數

北上廣春節文旅成績單出爐 旅遊收入皆增長兩位數
布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行

布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行
春節遊大理「住醫院」109元1晚 當事人：性價比極高

春節遊大理「住醫院」109元1晚 當事人：性價比極高

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課