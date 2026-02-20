字節跳動豆包2.0新模型 推理高手 收費便宜75%

字節跳動新模型推理高手，號稱科學測試成績與 Gemini 3 Pro 和 GPT 5.2相當。（路透資料照片）

字節跳動 日前推出豆包大模型2.0，性能較前一代豆包1.8大幅提升，在科學領域知識測試成績與Gemini 3 Pro和GPT 5.2相當，其中，豆包2.0 Pro的收費價格平均比Gemini 3 Pro和GPT 5.2便宜高達75%。

財新網指出，字節跳動堪稱目前市場上算力資源最充裕、使用最充分的網路公司，豆包大模型1.0在2024年5月發布，當時以比業界低99%的定價帶動企業和開發者接入使用，又在過去的一年迭代四個版本。

中國國產大模型在農曆春節 前接連發布，字節跳動在發布Seedance 2.0影像模型、Seedream 5.0 Lite圖像模型後，再推出豆包大模型2.0（Doubao-Seed-2.0）系列。

豆包2.0系列包含Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型，以及適用於程式設計的Code模型。

Pro面向深度推理與長鏈路任務執行場景，對標GPT 5.2與Gemini 3 Pro；Lite兼顧性能與成本，綜合能力超越上一代主力模型豆包1.8；Mini則鎖定低延遲、對成本更敏感的情境。

字節跳動表示，豆包2.0 Pro在基礎能力上，於IMO、CMO數學競賽與ICPC程式競賽拿下「金牌成績」，並稱其在Putnam基準測試上的表現優於Gemini 3 Pro，數學與推理能力達到世界頂尖水準。

在教育、娛樂、辦公等多種應用情境，豆包2.0也全面升級多模態理解能力，包含視覺推理、空間感知、長上下文理解等；針對動態場景，增強對時間序列與運動感知的理解能力，可用於即時影像分析、環境感知。

價格方面，豆包2.0 Pro依「輸入長度」區間定價，32k以內輸入為人民幣3.2元／百萬tokens，輸出為人民幣16元／百萬tokens；豆包2.0 Lite綜合性能超越上一代主力模型豆包1.8，百萬tokens輸入僅人民幣0.6元，更具價格優勢。

推出豆包2.0的背景在於，豆包大語言模型已經支撐豆包App成為用戶量上億的C端產品，隨著AI Agent逐漸發揮價值，大模型將在科學研究、複雜軟體開發等任務中發揮更大作用。