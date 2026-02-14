中70城房價上月降0.3% 跌幅趨緩 分析師：部分城市現止穩信號

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
中國官方認為1月商品住宅銷售價格降幅收窄。圖為北京市某建案。（本報系資料庫）
中國國家統計局13日公布，1月全中國70個大中城市房價數據，中國國家統計局城市司首席統計師王中華解讀，1月70個大中城市新屋房價單月降幅總體收窄、年跌幅擴大，表明房價下行速度正在放緩，部分城市已出現止穩信號，市場從「普跌」逐步轉向「分化運行」。

華爾街日報卻有不同看法，認為中國1月70大城市新屋房價年跌3.3%，跌幅較去年12月擴大0.4個百分點，顯示中國房市依舊低迷。

澎湃新聞報導，70大城市中，一二三線城市商品住宅銷售價格較上月降幅總體收窄，一線城市1月新屋房價月降0.3%，降幅與上月相同。其中，上海持平，北京、廣州和深圳分別下降0.3%、0.6%和0.4%。一線城市二手住宅價格月降0.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點。

至於二線城市新建商品住宅銷售價格月降0.3%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格月降0.4%，降幅與上月相同。二、三線城市二手住宅銷售價格月降0.5%和0.6%，降幅分別收窄0.2個和0.1個百分點。同時，一二三線城市商品住宅銷售價格仍擴大下跌。其中，一線城市新建商品住宅銷售價格年降2.1%，降幅比上月擴大0.4個百分點。上海上漲4.2%，北京、廣州和深圳分別年降2.4%、5.3%和4.9%。一線城市二手住宅銷售價格年降7.6%，降幅比上月擴大0.6個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.7%、6.8%、8.3%和6.5%。

財經雜誌報導，中國房價止跌「信號初現」，多地二手房成交回暖，中指研究院指數研究部總經理曹晶晶表示，2026年，房地產政策進入以「穩定預期、縮短調整時間」為目標的新階段。後續隨著核心城市優質地塊逐步入市，加上部分房企預計在春節前加大促銷力度提前蓄客，3月市場需求有望逐步釋放。

房價 華爾街 春節

