中國邊緣AI晶片第一股 「愛芯元智」在港上市 樹立商業價值里程碑

記者黃雅慧／綜合報導
中國人工智慧推理系統晶片的供應商愛芯元智10日正式在港交所主板上市，成為「邊緣AI晶片第一股」。（圖取自愛芯元智官網）
中國人工智慧推理系統晶片的供應商愛芯元智10日正式在港交所主板上市，成為「邊緣AI晶片第一股」。（圖取自愛芯元智官網）

中國人工智能AI）推理系統晶片（SoC）供應商愛芯元智10日正式在港交所主板上市，成為「邊緣AI晶片第一股」，確立中國邊緣AI賽道商業價值的里程碑。

邊緣AI就是將AI模型直接部署在終端設備（如手機、感測器、攝影機）上進行本地數據處理，而非依賴雲端。其核心優勢為低延遲（即時反應）、高隱私保護（資料不外傳）、不依賴網路及節省傳輸頻寬，是智慧製造、智慧交通與物聯網（IoT）裝置的關鍵技術。

中國晶片公司或多或少涉及邊緣AI晶片，比如寒武紀、全志科技等，但僅愛芯元智專注於邊緣與終端AI推理SoC，產品覆蓋智慧汽車、智慧聯網（AIoT）、智慧城市、機器人等典型邊緣場景，無雲端訓練晶片業務，是真正意義上的「邊緣AI晶片企業」。

而愛芯元智也擁有華麗產業股東群，包括豪威集團（原名：韋爾股份）、德賽西威、美團、騰訊與聯想都位列名單，其中美團與騰訊自A輪融資起持續加碼，看重愛芯在智能配送機器人、車載視覺、邊緣AIoT等場景的協同價值。前述股東投入也意味並非單純財務投資，而是與產業深度綁定。

據灼識諮詢報告，按2024年出貨量計算，愛芯元智已成為全球第一大中高端視覺邊緣AI推理晶片提供商，並位列中國中國邊緣AI推理晶片市場前三。產品矩陣覆蓋智能汽車、視覺終端與邊緣AI推理三大賽道。

截至2025年9月30日，愛芯元智累計SoC交付量突破1.65億顆。其中，視覺終端計算SoC超過1.57億顆；邊緣AI推理晶片8850系列自2023年推出後出貨量快速增長，2024年超過10萬顆；截至2025年9月30日，智慧汽車SoC累計出貨量已超過51萬顆，並已獲得多家車企及Tier 1訂單項目。

但愛芯元智仍持續虧損，招股書顯示，2022年至2024年，愛芯元智營收分別為人民幣5023萬元、2.3億元、4.7億元（約724萬美元、3318萬美元、6781萬美元），年複合增長率達206.8%；運營虧損分別為人民幣-4.82億元、-5.94億元、-6.56億元（約-6955萬美元、-8571萬美元、-9465萬美元，虧損呈現逐年擴大趨勢。去年1-9月虧損人民幣8.557億元（約1.2億美元） ，超過2024年全年虧損。上市首日股價持平，以每股港幣28.2元作收。

