中AI影片生成模型競爭白熱化 爭奪「視頻之王」制高點

中國AI 影片生成模型競爭進入白熱化階段，技術迭代加速，各家廠商紛紛亮出底牌，爭奪「視頻之王」制高點。AI影片生成已從「技術奇觀」走向「生產力工具」。

農曆春節近，中企陸續發布模型更新訊息，其中，字節跳動推出Seedance2.0，可根據文本或圖像創建電影級影片，外界稱其效果勝過Open AI的sora2與Google的Veo3。

另有消息稱小紅書 團隊正研發影片剪輯類AI產品OpenStoryline（版本號1.0.0），尚在測試中。分析認為影片生成賽道進入類2025年LLM（大型語言模型）的競爭狀態。

Seedance 2.0目前已於「即夢」平台開放會員使用，用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列影片。且AI會自動保持所有場景切換中角色、視覺風格和氛圍的一致性，無需手動編輯。綜合網友評論，Seedance 2.0技術層面有幾項關鍵性突破，包括：角色一致性、物理模擬效率、多模態輸入支援以及渲染速度的全面升級。

「黑神話：悟空」製作人、遊戲科學CEO馮驥評價稱，「AI理解多模態信息並整合的能力完成了一次飛躍，令人驚嘆。」他表示，一般性影片的製作成本將無法再沿用影視行業的傳統邏輯，開始逐漸趨近算力的邊際成本。內容領域必將迎來史無前例的通膨，傳統組織結構與製作流程會被徹底加以重構。

東方證券指出，後續各家差異化或在於具體落地場景。影片生成進入精準可控「儀表盤時代」，門檻降低帶動B/C雙端用戶擴容。並稱Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇、短劇製作大幅降本提效和產能供給釋放。

快手旗下AI視頻生成模型可靈（Kling）此前一度爆火海外，其「Motion Control」功能生成的視頻擁有極高傳播潛力，一度讓App登上南韓、新加坡 等地的圖形和設計類應用下載榜單首位，並推動其在美國地區收入不斷增長。而Seedance2.0入局或讓競爭更加激烈。此外，中國社交平台小紅書傳也將入局，外傳推出新產品OpenStoryline定位基於AI智能體，可對話剪輯，效果類似即夢小雲雀、商湯Seko 2.0 。

影片生成AI在各應用端皆有空間，包括廣告、電商、教育、影視預演等領域開始規模化採用AI視頻工具，降低製作成本。換言之，未來商業產業生態與商業模型有望進一步成熟。