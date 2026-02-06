我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

輝達台北總部議價完成 權利金122億、最快2月11日簽約

記者余弦妙／即時報導
台北市副市長李四川（右）6日表示，已與輝達就北投士林科技園區T17、18基地完成權利金議價，金額約為新台幣122億元，最快11日、最慢13日完成簽約。（中央社）
台北市副市長李四川（右）6日表示，已與輝達就北投士林科技園區T17、18基地完成權利金議價，金額約為新台幣122億元，最快11日、最慢13日完成簽約。（中央社）

備受關注的輝達NVIDIA）台北總部設置進度再有新進展。台北市副市長李四川6日表示，北市府已於今日中午與輝達美國總公司完成議價程序，雙方達成共識，將以T17、T18兩筆基地「各一案」方式辦理，權利金總額定為新台幣122億元（約3.8億美元）。若行政程序順利，最快可於2月11日完成簽約，最遲也將在2月13日、農曆年前完成。

影片來源：udn video

李四川指出，本案議價已完成，但仍須待輝達總公司依其內部合約程序呈報。至於權利金金額，先前已於議會說明，原本新光人壽解約後，輝達概括承受金額初估在125億元以下，此次拍板的122億元已涵蓋相關費用，條件已確定。

他進一步說明，原先概估的概括承受金額約14億元，其中包含約1.6億元營業稅；經與中央溝通釐清後，該筆營業稅可獲退還，輝達實際概括承受金額約為12億餘元，並已納入此次122億元的整體權利金安排中。

在建築規劃與建照進度方面，李四川表示，輝達已委託台灣在地建築師進行設計規劃，據他了解，輝達執行長黃仁勳對本案高度重視，親自參與設計意見討論，並曾對外表示，該案在設計創意與美感上，將超越美國總部。

李四川指出，待合約完成簽署後，輝達即可啟動建照申請程序。雖然正式核發建照前仍須通過都市設計審查，但市府將尊重輝達對工程節奏的規劃，包括是否先行申請地下開挖及連續壁工程，以加速整體進度，目前目標設定於今年6月以前正式開工。

他也強調，本案係由輝達美國總公司與其子公司對接辦理，後續無論採取何種簽約或儀式方式，市府都將全力配合，確保案件順利推進。

至於外界關切是否涉及「第二總部」規劃，李四川表示，目前T17、T18基地僅規劃作為「第一總部」使用，未來是否擴展，仍有待後續發展再行對外說明。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

上一則

美國軟體業股價潰跌波及債券 引發擴散憂慮

延伸閱讀

Nvidia黃仁勳：AI取代軟體「不合邏輯」仍須依賴現有工具

Nvidia黃仁勳：AI取代軟體「不合邏輯」仍須依賴現有工具
黃國昌參選新北揮毫「一馬平川」媒體解讀：超越李四川

黃國昌參選新北揮毫「一馬平川」媒體解讀：超越李四川
黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

黃仁勳：Nvidia將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
在AI熱潮下，台灣經濟成長加速，但所得高度集中，貧富差距持續擴大。示意圖，非新聞當事者。(路透)

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

2026-02-04 20:51
BCA Research指出，金價的極端長期風險，是技術進展使得人類能大量製造黃金。美聯社

策略師：「人造黃金」是金價長線的最大風險

2026-02-03 10:57
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留