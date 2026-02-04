AI引爆超級周期 國記憶體企業掀起掛牌熱潮

去年下半年以來，中國已有至少十家國產記憶體廠商遞交IPO申請或進行上市輔導申報。（界面新聞）

據統計，去年下半年以來，中國已有至少十家記憶體廠商遞交了IPO申請或進行上市輔導申報，覆蓋從核心晶片設計到模組製造的多個細分領域，1月以來，又有三家記憶體企業向港交所遞交上市申請。隨著AI 崛起引爆記憶體超級周期，中國廠商不僅業績爆發，更在資本化道路上加速競跑。

分析認為這股記憶體業者上市潮背後，既有人工智慧（AI）、汽車電子等新興需求驅動行業持續高速增長，也有資本市場火爆行情中，監管及投資者對於相關標的的青睞。

21世紀經濟報導，從規模和體量來看，申報企業中既有已在A股上市的成熟企業，例如兆易創新、佰維存儲、北京君正。同時，還有各大細分領域的領跑者。

繼1月13日，中國記憶體晶片廠商兆易創新正式登錄港股後，1月30日，全球最大的記憶體互連晶片廠商瀾起科技也正式啟動港股上市程序，預計在2月9日開始在香港 交易所掛牌交易，實現 A+H 兩地上市。

1月以來，還有三家記憶體企業向港交所遞交上市申請，分別是獨立記憶體廠商宏芯宇電子、生產代碼型快閃記憶體（NOR Flash）晶片的企業芯天下、AI記憶體方案提供商星辰天合。

宏芯宇電子是三家企業中規模最大的公司，1月1日獲得港交所受理，目前已躋身全球第五大、中國第二大獨立記憶體廠商之列，在2023年5月開啟D輪融資時，估值近人民幣108億元（約15.5億美元）。

宏芯宇已進入小米、傳音、OPPO、vivo、TCL、小度等消費級應用場景領域的知名企業供應鏈 。此外，宏芯宇近年來致力車用電子市場，已成功進入汽車製造商的Tier 1供應商供應鏈，預計於2026年實現企業級應用場景存儲產品的量產。

中國最大獨立分散式AI記憶體解決方案提供商星辰天合，擬透過第18C章規則在香港聯交所主板上市，將衝刺港股AI記憶體第一股。

長鑫存儲憑藉人民幣295億元的擬募資額，位居上交所科創板開板以來第二大IPO，第一名為中芯國際。

與此同時，北交所與深圳創業板也迎來記憶體企業衝刺。主營記憶體顆粒產品等的專精特新小巨人企業「紫光國芯」在近期進行上市輔導備案登記，擬申請在北交所掛牌。去年上半年獲得創業板受理的首家未盈利企業「大普微」，也在1月19日收到證監會的註冊批文，將成為企業級固態硬碟（SSD）第一股。