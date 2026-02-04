我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

台灣國發會：台積擴廠 國外1座、台灣3座

記者洪安怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」。（記者杜建重／攝影）
台灣國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」。（記者杜建重／攝影）

台美關稅談判落定後，外界憂心台積電赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，台灣國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」，未來約有九座新廠規畫落腳台灣，台灣在先進製程與研發上的核心地位並未動搖。

葉俊顯指出，半導體產業並非「固定的一塊餅」，隨著全球雲端服務商（CSP）投資與AI需求快速成長，整體市場規模持續擴大。台積電海外設廠，更接近於在需求擴張下，將部分新增產能交由美國等地協助生產，而非移轉原本屬於台灣的產能。

從實際布局來看，葉俊顯說，目前台積電在台灣已經有41座廠，海外僅九座；未來擴產仍維持「國外一、台灣三」的節奏，規畫新增的新廠中，台灣約九座，美國則僅三座，顯示產能與技術布局的重心仍牢牢放在台灣。

至於半導體與傳統產業發展落差擴大，是否意味台灣陷入「K型經濟」，葉俊顯認為，傳統產業並非沒落，而是成長速度不如半導體快速，才容易被誤解為掉隊，不宜將目前的經濟發展簡化為K型化問題。

他指出，台灣傳產正處於轉型關鍵期。以中南部扣件、螺絲產業為例，已逐步朝高值化、客製化發展，切入航空、太空等高階應用市場；若再走標準化、大量生產路線，將難以與中國低價競爭抗衡，唯有精緻化、差異化，掌握定價與談判籌碼，產業才能站穩腳步。

葉俊顯形容，關稅底定如同「久旱逢甘霖」，但不能長期仰賴外在條件，最重要的仍是把產業這塊「田」養得更肥沃，才能支撐台灣經濟的長遠發展；一旦產品具備獨特性，關稅與匯率對競爭力的影響，也將相對下降。

台積電 關稅 匯率

上一則

羅布納預測散戶大軍2月開始獲利了結 這幾類股價恐難以為繼

下一則

主導市場 中面板占全球出貨量逾7成

延伸閱讀

美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知

美國降印度關稅換禁買俄油 克宮：未收到印方通知
莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%

莫迪承諾停購俄石油 美印達貿易協議：印度關稅降至18%
宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增
挪威主權基金減碼台積、蘋果等科技8雄 僅增持亞馬遜

挪威主權基金減碼台積、蘋果等科技8雄 僅增持亞馬遜

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗