台灣國發會：台積擴廠 國外1座、台灣3座

台灣國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」。（記者杜建重／攝影）

台美關稅 談判落定後，外界憂心台積電 赴美投資規模擴大，恐削弱台灣半導體戰略優勢，進而動搖「矽盾」效應。對此，台灣國發會主委葉俊顯強調，台積電擴廠節奏仍是「國外一座、台灣三座」，未來約有九座新廠規畫落腳台灣，台灣在先進製程與研發上的核心地位並未動搖。

葉俊顯指出，半導體產業並非「固定的一塊餅」，隨著全球雲端服務商（CSP）投資與AI需求快速成長，整體市場規模持續擴大。台積電海外設廠，更接近於在需求擴張下，將部分新增產能交由美國等地協助生產，而非移轉原本屬於台灣的產能。

從實際布局來看，葉俊顯說，目前台積電在台灣已經有41座廠，海外僅九座；未來擴產仍維持「國外一、台灣三」的節奏，規畫新增的新廠中，台灣約九座，美國則僅三座，顯示產能與技術布局的重心仍牢牢放在台灣。

至於半導體與傳統產業發展落差擴大，是否意味台灣陷入「K型經濟」，葉俊顯認為，傳統產業並非沒落，而是成長速度不如半導體快速，才容易被誤解為掉隊，不宜將目前的經濟發展簡化為K型化問題。

他指出，台灣傳產正處於轉型關鍵期。以中南部扣件、螺絲產業為例，已逐步朝高值化、客製化發展，切入航空、太空等高階應用市場；若再走標準化、大量生產路線，將難以與中國低價競爭抗衡，唯有精緻化、差異化，掌握定價與談判籌碼，產業才能站穩腳步。

葉俊顯形容，關稅底定如同「久旱逢甘霖」，但不能長期仰賴外在條件，最重要的仍是把產業這塊「田」養得更肥沃，才能支撐台灣經濟的長遠發展；一旦產品具備獨特性，關稅與匯率 對競爭力的影響，也將相對下降。