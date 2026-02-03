金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

新聞周刊認為，中國持續買進黃金，是為了有朝一日「攤牌」時，避開可能面臨的國際制裁。（美聯社）

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民幣（約14億美元）。外媒指出，中國民眾此前的淘金熱，呼應了官方作法，並稱北京當局持續囤積黃金，可能是為了有朝一日侵台時避開國際制裁。

新聞周刊指出，中國人民銀行（中國央行 ）近年來穩定增持黃金，但持有美債規模已縮減至全球金融危機時期水準。美國右翼人士認為，隨著「2027大限」逼近，中國正為制裁戰預做準備，因為黃金不會受到美國的報復性制裁手段影響。

中國央行在2025年持續買進黃金，截至去年10月已連續至少12個月增持黃金，申報持有量提高至約2,303公噸，隨著金價 飆升，帳面價值接近3,000億美元。據世界黃金協會估算，截至第3季，中國黃金占官方準備的7%-8%左右。

中國持有美債規模持續下降。彭博資訊報導，2025年11月中國持有美債規模為6,826億美元，年減約860億美元至2008年以來最低水準。與此同時，比利時持有的美債卻隨託管在歐洲清算銀行的美債而成長，一些分析師認為，這可能其實是中國持有的美債，透過歐洲的託管帳戶來掩人耳目。因此，中國出脫美債的說法並非全貌，實際上更複雜。

對台海戰爭經濟而言，最大膽的假設是：北京是在為攤牌做準備，拋售美債、轉買可避開制裁的黃金。相比於其他準備資產，黃金較不易被凍結。當然，增持黃金並不自動等同戰爭規劃，也可能是為關稅、科技禁令和其他制裁措施等短期風險，進行避險。

台海現況常有「2027大限」比喻，即解放軍 會在2027年侵台，該說法由美國印太司令戴維森於2021年在國會作證時提出。