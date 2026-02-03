我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

紐約生存手冊／酷寒駕車外出 應做簡易檢護

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新聞周刊認為，中國持續買進黃金，是為了有朝一日「攤牌」時，避開可能面臨的國際制裁。（美聯社）
新聞周刊認為，中國持續買進黃金，是為了有朝一日「攤牌」時，避開可能面臨的國際制裁。（美聯社）

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民幣（約14億美元）。外媒指出，中國民眾此前的淘金熱，呼應了官方作法，並稱北京當局持續囤積黃金，可能是為了有朝一日侵台時避開國際制裁。

新聞周刊指出，中國人民銀行（中國央行）近年來穩定增持黃金，但持有美債規模已縮減至全球金融危機時期水準。美國右翼人士認為，隨著「2027大限」逼近，中國正為制裁戰預做準備，因為黃金不會受到美國的報復性制裁手段影響。

中國央行在2025年持續買進黃金，截至去年10月已連續至少12個月增持黃金，申報持有量提高至約2,303公噸，隨著金價飆升，帳面價值接近3,000億美元。據世界黃金協會估算，截至第3季，中國黃金占官方準備的7%-8%左右。

中國持有美債規模持續下降。彭博資訊報導，2025年11月中國持有美債規模為6,826億美元，年減約860億美元至2008年以來最低水準。與此同時，比利時持有的美債卻隨託管在歐洲清算銀行的美債而成長，一些分析師認為，這可能其實是中國持有的美債，透過歐洲的託管帳戶來掩人耳目。因此，中國出脫美債的說法並非全貌，實際上更複雜。

對台海戰爭經濟而言，最大膽的假設是：北京是在為攤牌做準備，拋售美債、轉買可避開制裁的黃金。相比於其他準備資產，黃金較不易被凍結。當然，增持黃金並不自動等同戰爭規劃，也可能是為關稅、科技禁令和其他制裁措施等短期風險，進行避險。

台海現況常有「2027大限」比喻，即解放軍會在2027年侵台，該說法由美國印太司令戴維森於2021年在國會作證時提出。

央行 金價 解放軍

上一則

AI用電荒點火 燃料電池股噴發 這門生意能撐多久？

延伸閱讀

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金
中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題

中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元
深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元