我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

中AI晶片第一股 寒武紀10年來首轉虧為盈

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，去年首次轉虧為盈。（取材自彭博資訊）
中國國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，去年首次轉虧為盈。（取材自彭博資訊）

中國國產AI晶片第一股寒武紀發布2025年度業績預告，受益於AI行業算力需求的持續攀升，去年營收60億元到70億元(人民幣，下同)，年增410%到496%，淨利潤18.5億元至21.5億元，與前年相比轉虧為盈，這也是寒武紀十年來首度賺錢。

對於業績扭轉的原因，寒武紀在公告中表示，公司憑藉產品的優異競爭力持續拓展市場，積極推動AI應用場景落地，本期營收較去年大幅增長，進而帶動公司整體經營業績提升，淨利潤轉虧為盈。

每日經濟新聞報導，根據年度預告的區間推算，寒武紀對2025年第4季的營收預期為13.9億元至23.9億元之間，淨利潤預期則在2.4億元至5.4億元之間。這也代表在2025年全年60億元至70億元的收入區間中，前三季已貢獻約66%至77%的收入；在全年18.5億元至21.5億元的淨利潤區間中，前三季度對應的利潤占比同樣處於較高水準。

此外，2025年第3季度，寒武紀營收17.2億元，淨利潤5.6億元，即使取第4季營收預測的上限值23.9億元對比，其單季營收與上季相比增幅也較為有限；第4季淨利潤預測上限5.4億元，略低於第3季的水準。

對比2025年全年高歌猛進的增長曲線來看，第4季寒武紀的增長動能似乎出現明顯減弱。不過由於公司尚未披露單季度預測數據，相關判斷仍需以最終審計後的年度財報為準。

寒武紀成立於2016年，主業是AI晶片研發設計，2020年在科創板上市，創造了審核上市最短時間記錄。

由於先進晶片研發到上市需要大量資金、時間，寒武紀過去幾年一直在虧損，2018到2024年的六年間虧損金額超過50億元，2024年第4季首次實現單季獲利，2025年首次實現全年獲利。

AI

上一則

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

延伸閱讀

黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約

黃仁勳喊2026年再創紀錄 承諾將回台與北市府簽約
宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增
兆元宴接地氣 黃仁勳用古早味博感情

兆元宴接地氣 黃仁勳用古早味博感情
路透：繼字節、阿里 DeepSeek獲批有條件買輝達H200

路透：繼字節、阿里 DeepSeek獲批有條件買輝達H200

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標