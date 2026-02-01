開年不利…中國1月製造業PMI回落至49.3 本月恐續緊縮

1月中國製造業PMI回落至49.3，再次跌破50榮枯線。(美聯社)

中國國家統計局1月31日公布，1月中國製造業採購經理人指數(PMI)回落至49.3，較上月回落0.8，再次跌破50榮枯線，大出意外。展望未來，有分析師認為，2月春節 長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下跌，整體製造業PMI指數預計會繼續回落。

界面新聞報導，國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，1月部分製造業行業進入傳統淡季，加上市場有效需求仍顯不足，製造業景氣水準較上月下降。

中國家統計局表示，建築和服務業的非製造業活動指標從上月的50.2降至49.4，為2022年12月以來的最低水平，低於50.3的預期中位數。

這些數據首次提供今年中國經濟健康狀況的官方速寫。此前，中國經濟成長率在上一季放緩至2022年底新冠疫情 封鎖解除以來的最低水準。

彭博經濟研究指出，中國1月採購經理人指數(PMI)大幅且出乎意料地跌破榮枯線，預示中國經濟2026年開局不利。

此次疲軟與即將到來的農曆新年假期無關，因數據顯示經濟增長勢頭確實減弱。供應疲軟，需求驟降。更令人擔憂的是，企業信心急劇惡化。

目前中國國內需求依然疲軟，工廠的前景在很大程度上取決於海外銷售的強勁程度，而正是海外銷售推動中國去年實現了前所未有的最大貿易順差。

中國去年12月的製造業PMI為50.1，創九個月高，並且是終結連續八個月的下滑，是自去年4月後首度升上50的擴張區間，但榮景只出現一個月，1月又回落到收縮區間。

彭博31日報導，北京2026年可能採取更為寬鬆的政策，甚至四年來首次下調國家經濟成長目標。

中國國家主席習近平主席已表示對部分地區增速放緩持更為寬容的態度，並於近期表示中國應嚴厲打擊「魯莽」項目，凸顯了他更注重經濟擴張的質量而非速度。報導指包括廣東省在內的十幾個省近期下調2026年經濟成長目標。廣東省是中國最大的省級經濟體，也是製造業重鎮，擁有深圳等科技中心。

彭博社1月進行的調查顯示，經濟學家普遍預測今年中國GDP將成長4.5%。大多數經濟學家預測，中國人民銀行將在第一季下調存款準備率25個基點，低於先前調查預測的50個基點。

展望未來，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2月春節長假來臨，且休假天數增加一天，生產指數會有較大幅度下行，整體製造業PMI指數預計會繼續回落，後期製造業景氣度將主要受出口增速變化，境內房地產 市場走勢，以及穩增長政策公布的節奏和力度牽動。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰則指出，政策「開門紅」下一季PMI走勢仍然比較積極，但也需要警惕上游原材料大幅上漲可能從成本側拖累生產。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群在第一財經31日報導中表示，1月PMI低於50榮枯線，顯示經濟回升基礎不穩固，市場引導的需求不足仍在，企業對於未來市場走勢和政策預期效果有所觀望，經濟回升基礎性動力尚待加強。