我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

美籲人民幣升值 學者：人民幣國際化 攸關中國存亡的「安全漏洞」

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國並未選擇傳統大國貨幣崛起的自由化路徑，而是開創一條獨特的「部分國際化」策略。代表人民幣的交易與融資功能已完成顯著轉型，但「功能的國際化」未同步轉化為「信任的國際化」。(路透)
中國並未選擇傳統大國貨幣崛起的自由化路徑，而是開創一條獨特的「部分國際化」策略。代表人民幣的交易與融資功能已完成顯著轉型，但「功能的國際化」未同步轉化為「信任的國際化」。(路透)

美國財政部日前公布半年度外匯報告，指出人民幣被嚴重低估，呼籲中國允許人民幣及時有序地升值。中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊，在前總統蔡英文創立的「想想論壇」上，以題為「防禦重於取代 人民幣國際化的兩手策略」文章指出，高度依賴美元體系的中國，擔心金融命脈可能受制於中美地緣政治衝突，因此將人民幣國際化視為攸關國家存亡的「安全漏洞」。

文章提到，中國並未選擇傳統大國貨幣崛起的自由化路徑，而是開創一條獨特的「部分國際化」策略。代表人民幣的交易與融資功能已完成顯著轉型，但「功能的國際化」未同步轉化為「信任的國際化」。

二戰後，美元體系憑藉穩定性與可預期性，長期以來被視為支撐全球貿易與資本流動的「公共財」。然而2014年克里米亞危機後，美國透過環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系，凍結俄羅斯部分銀行與央行資產，讓中國意識到一旦遭制裁，將喪失對外支付清算能力。

2022年俄烏戰爭爆發後，西方國家凍結俄羅斯數千億美元的外匯存底，並將主要銀行排除於SWIFT之外，此舉被視為美元「武器化」的明證。

在此背景下，人民幣國際化未必是戰略企圖，更多是一種防禦性的金融自主作為。目標並非取代美元，而是建立平行金融體系，重塑全球金融的選項結構。

文章提到，北京認識到正行走在一條危險的鋼索上，一邊是與全球經濟脫鉤的毀滅性風險（金融制裁），另一邊則是可能引發系統性崩潰的金融動盪（貨幣狙擊）。這兩種核心威脅構成中國一個棘手的兩難困境，深刻地影響其政策選擇。

這兩種威脅使中國陷入根本性的兩難困境。一方面，若全面開放資本帳戶以應對「金融制裁」威脅，將完全暴露於「貨幣狙擊」風險之下。另一方面，若為防範「貨幣狙擊」而維持嚴格資本管制，雖能有效阻止惡意資本流動，卻又永遠受制於美元體系的結構影響力。

文章認為，人民幣國際化不是以取代美元為目標的霸權爭奪，而是在地緣政治高度不確定的環境下，基於金融安全考量而推動的制度性防禦工程。隨著美元在全球公共財與地緣政治工具之間的角色日益模糊，當前人民幣國際化進展並非只是經濟發展或金融深化的自然延伸，而是有國家安全與制度韌性的戰略布局。

貨幣 俄羅斯 央行

上一則

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

延伸閱讀

眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查

眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查
無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元

無懼史詩級巨震 瑞銀大幅上調黃金目標價 看好3月突破6200美元
特斯拉拚晶片自主 馬斯克要蓋巨型晶圓廠

特斯拉拚晶片自主 馬斯克要蓋巨型晶圓廠
避險需求強 金價單日漲3.2%破5500美元 帶動基本金屬走勢

避險需求強 金價單日漲3.2%破5500美元 帶動基本金屬走勢

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫