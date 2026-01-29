我的頻道

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲默許與點頭

紐約周末再降溫「炸彈氣旋」或降雪 暖氣帳單恐再攀升

Nvidia傳增設台灣第2總部 黃仁勳：聽起來不錯

輝達執行長黃仁勳（後右）29日下午搭機抵台，晚間與台積電創辦人張忠謀在台北市松山區餐廳聚餐。黃仁勳步出餐廳搭車離去前，看見一旁外出遛狗民眾，特別上前和狗狗們互動。(中央社)
輝達（Nvidia）傳出將在台北市增設台灣第2總部，輝達執行長黃仁勳今天表示，「聽起來不錯，我喜歡」，輝達應該盡可能建造幾個總部，因為有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。

黃仁勳29日搭乘專機飛抵台灣，今天上午9時30分左右步出下榻的飯店，對守候的媒體道早安，說他昨晚睡得很好，並接受短暫訪問。

對於輝達傳出可能在台北增設台灣第2總部，黃仁勳說，「聽起來不錯，我喜歡」。輝達應該盡可能多建造幾個，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。輝達在台灣成長非常快，員工在這裡工作非常努力，這裡有很多優秀的人。

媒體追問輝達是否有機會在台北市設立第2總部，黃仁勳透露微妙表情回應，「有可能、甚至還有機會」（possibility and maybe even probability）。

他並表示，建造工廠並不容易，因為技術一直在變化，設備可以買到，但是將設備和製程技術整合起來相當困難，而且科技進展迅速，逐年越來越先進，台積電和半導體業是最複雜的製造工作之一。

黃仁勳說，投資實體人工智慧（AI）對於台積電和台灣產業至關重要，因為未來製造業將高度依賴AI和機器人技術，AI能力將比以往任何時候都更強大。

黃仁勳表示，他要去辦公室會議，祝賀員工們一年來的成就，並感謝他們出色的工作。

